José Elías, empresario: "La mayoría de emprendedores quieren encontrar buenas ideas de negocio, pero las buscan en ChatGPT..."

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros.

Numerosos jóvenes aspiran a seguir sus pasos. Por esta razón, el presidente de Audax Renovables suele participar con frecuencia en tertulias televisivas y también se ha consolidado como un ‘coach’ empresarial. Además, sus comentarios personales en X, antes conocida como Twitter, provocan un gran debate dentro de la sociedad española.

Una de las últimas opiniones del empresario que compartió fue sobre el uso de ChatGPT a la hora de emprender. "La mayoría de emprendedores quieren encontrar buenas ideas de negocio, pero las buscan en ChatGPT… ERROOOR", empezó diciendo.

El dueño de La Sirena aseguró que encontrar una idea es "más fácil que eso". Gracias a toda la experiencia que ha ido cosechando durante tantos años, Elías se ha dado cuenta de que los grandes negocios que han salido a flote han sido gracias a escuchar a la gente. "Simplemente eso", reconoció.

"Salgo de la cueva, miro a mi alrededor, escucho a la gente, veo cuáles son sus necesidades e identifico por cuáles están dispuestos a pagar dinero", compartió en X.

La recomendación que otorgó es huir de todo aquel negocio que tenga alternativas gratis. "Puedes hacerlo mejor, más bonito, con más funcionalidades… Pero si la competencia es la palabra mágica 'gratis', lo tienes jodido", destapó.

Por esta razón, el multimillonario señaló que "Si quieres encontrar una buena idea de negocio no te encierres en casa a pensar y a ver qué ideas te da ChatGPT", debido a que "esto no funciona así".

"Si sales, escuchas, miras, observas y te integras en el entorno, los negocios aparecen solos. La respuesta está en la gente, no en la respuesta de la IA", sentenció en la red social de Elon Musk.