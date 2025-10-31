Isaac Sánchez, experto en oro: "La onza de oro podría llegar hasta los 10.000 dólares antes del 2030"

En un contexto donde la estabilidad financiera se encuentra bajo constante tensión, Isaac Sánchez, CEO de "Tu Oro Vale Más", sostiene que la onza de oro podría dispararse hasta los 10.000 dólares antes de 2030. Todo ello, en un contexto en el que hemos visto que el oro alcanzó su máximo histórico por encima de los 4.000 dólares la onza.

Los bancos centrales compran oro, emiten moneda y devalúan tu capital; mientras, el oro sube y ellos mantienen su posición Isaac Sánchez — Fundador de TU ORO VALE MÁS

Según Sánchez, cuatro vectores actúan de manera sinérgica para sostener esa proyección: deuda masiva, debilitamiento del dólar, inestabilidad política y limitaciones estructurales a la oferta minera.

Los bancos centrales lideran la tendencia

Una pieza central del razonamiento de Sánchez es que las autoridades monetarias del mundo están acumulando oro a una velocidad sin precedentes.

Según el World Gold Council y diversas fuentes periodísticas, los bancos centrales han superado en los últimos años las 1.000 toneladas anuales netas de compra, más del doble del promedio de décadas anteriores.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2024 se registraron 483 toneladas adquiridas por los bancos centrales, cifra récord histórica. También se observa que en encuestas recientes el 95% de los bancos centrales anticipa aumentar sus reservas de oro en los próximos doce meses.

China, actor clave en esta carrera, ha extendido su racha de compras por meses consecutivos. En 2025 sigue incrementando sus reservas oficiales: en julio, por ejemplo, sus tenencias alcanzaron unas 73,96 millones de onzas troy. Estas compras no son ocasionales, sino parte de una estrategia prolongada para diversificar reservas frente al dólar.

Dólar en retroceso y monedas fiat en entredicho

Otro ingrediente determinante en la tesis de Sánchez es el deterioro de las monedas fiduciarias. En los últimos tiempos, la presión inflacionaria, las emisiones descontroladas de moneda y los déficits públicos han erosionado el poder adquisitivo de las divisas tradicionales.

Imagen de archivo de varios lingotes de oro. / ARCHIVO - EUROPA PRESS

El propio oro ha experimentado subidas agresivas: en 2025 su precio ha llegado a escalar un 24% solo en el primer semestre, impulsado por la debilidad del dólar, expectativas de recortes de tasas y el apetito por cobertura en tiempos turbulentos.

Inestabilidad global y demanda de refugio

Sánchez subraya que toda crisis política, geopolítica o social actúa como catalizador adicional del oro. En los últimos años, las tensiones entre potencias, sanciones, conflictos, guerras comerciales o incertidumbres electorales han disparado la demanda de activos refugio como el metal dorado. En ese escenario, el oro se vuelve más que un activo: un seguro contra riesgos sistémicos.

Oferta minera limitada

Finalmente, el planteamiento también toma en cuenta las restricciones naturales. Las minas operan con crecientes costos y desafíos técnicos, lo que limita la expansión de la oferta. De hecho, los bancos centrales han absorbido una proporción sustancial de toda la producción de oro: en los últimos cinco años han comprado cerca de una de cada ocho onzas producidas.

Reflexión y advertencias

La narrativa de Sánchez mezcla hechos observables con hipótesis personales. Que la onza alcance los 10.000 dólares en menos de una década no es una predicción convencional, pero está cimentada en tendencias reales: acumulación institucional, presión sobre las monedas fiat y riesgos estructurales persistentes.

Sin embargo, hay cautelas a considerar. El oro no genera flujo, los retrocesos pueden ser violentos y las políticas monetarias pueden cambiar el juego. Pero en un mundo donde la moneda se devalúa silenciosamente (como se observó en la mayor bajada histórica del euro en 2022), el argumento de tener oro como reserva de valor puede cobrar sentido estratégico.

En definitiva, como lo expresa el propio Sánchez: "El oro no promete rentabilidad, promete seguridad". En un contexto como el actual, esa promesa puede adquirir un peso superior al de muchos activos financieros.