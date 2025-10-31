Hacienda despliega su 'Gran Hermano' fiscal: los bancos tendrán que informar sobre quienes gasten más de esta cantidad anual con su tarjeta

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) -el brazo controlador de Hacienda- ha puesto el foco definitivo sobre los pagos digitales de alto valor. Mediante la publicación del Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, el Gobierno impuso una nueva y significativa obligación a las entidades financieras: informar anualmente sobre los movimientos de tarjetas que superen un umbral de gasto considerable.

Se trata de un paso más en la estrategia del Ministerio de Hacienda para modernizar la lucha contra el fraude fiscal, adaptando sus mecanismos de control a una economía cada vez más digitalizada y con menor uso de efectivo.

La medida establece que los bancos deberán presentar una declaración informativa anual a la AEAT. Esta declaración incluirá detalles exhaustivos sobre las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo débito, crédito, prepago e incluso aquellas de dinero electrónico y virtuales.

Imagen de archivo de una mujer realizando un pago con tarjeta en un comercio. / FERRAN NADEU - ARCHIVO

25.000 euros al año

El punto clave que activa esta obligación es el límite anual: 25.000 euros. Si el importe total de los cargos o el total de los abonos (ingresos o recargas) registrados en una tarjeta durante el ejercicio supera esta cantidad, el banco está obligado a reportar la información.

¿Qué datos entregarán los bancos?

El objetivo de Hacienda es mejorar la trazabilidad del dinero y obtener una visión completa del comportamiento financiero de los contribuyentes. Por ello, el listado de información a suministrar por las entidades es detallado:

Identificación del titular: nombre, apellidos o razón social, y Número de Identificación Fiscal (NIF).

nombre, apellidos o razón social, y Número de Identificación Fiscal (NIF). Tipo de tarjeta y cuentas asociadas.

y cuentas asociadas. Importe total de los cargos y abonos registrados en la tarjeta durante el ejercicio.

registrados en la tarjeta durante el ejercicio. Información sobre las recargas en efectivo.

Esta obligación de informar recae exclusivamente sobre las entidades financieras. El ciudadano no tendrá que realizar ningún trámite adicional ni declarar este gasto si su justificación fiscal es correcta. El control es un mecanismo de rastreo para la AEAT.

Un control fiscal de 360 grados

La obligación de reportar los gastos con tarjeta de más de 25.000 euros no es la única novedad impulsada por este decreto. La norma también introdujo otros cambios que dibujan un control fiscal más exhaustivo y de mayor periodicidad sobre el sistema financiero:

Cuentas bancarias. La información sobre las cuentas pasa de ser anual a mensual, permitiendo a Hacienda un seguimiento más dinámico de la liquidez de los contribuyentes. Movimientos en efectivo. Las entidades deberán informar de las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros de cualquier documento que superen los 3.000 euros, reforzando el control sobre el uso de metálico. Ampliación del cerco. La obligación de información se extiende a las entidades de pago y de dinero electrónico, incluyendo sistemas modernos como Bizum o cobros asociados a números de teléfono móvil, que hasta ahora gozaban de menor control.

En definitiva, Hacienda ha dado un salto cualitativo en su capacidad de inspección, utilizando la tecnología de los pagos digitales para afinar su radar y cerrar aún más las vías de la economía sumergida. Este es un aviso directo a quienes manejan grandes volúmenes de gasto o ingresos sin justificación fiscal: el anonimato digital ha terminado.