Gestores Administrativos: profesionalidad y confianza al servicio de la sociedad
Frente a la complejidad de los trámites, estos profesionales se encargan de hacer sencillo lo difícil y de ofrecer confianza donde antes había incertidumbre
El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya agrupa a profesionales acreditados, con responsabilidad y seguro profesional
Los trámites administrativos son complejos y muchas veces confusos y la relación con la Administración exige de precisión y paciencia. Así, los Gestores Administrativos se han consolidado como una figura esencial para gran parte de la ciudadanía y las empresas. El Col·legi Oficial de Gestors Adminstratius de Catalunya (COGAC) agrupa a estos profesionales que, con formación universitaria, colegiación obligatoria y sujetos a un estricto código deontológico, garantizan al ciudadano la posibilidad de contar con un profesional acreditado, con responsabilidad y seguro profesional.
El COGAC vela por la calidad del servicio, fomenta la formación continua y representa al colectivo ante las instituciones públicas, con el objetivo de hacer más fácil la relación entre la sociedad y la Administración.
Dedicarse a la gestión administrativa implica mucho más que conocer la normativa. Es una profesión que exige preparación académica, rigor técnico y actualización constante. Un gestor administrativo interpreta la normativa, simplifica los procesos y asegura que cada trámite se realice conforme a la ley. Ya sea en cuestiones fiscales, laborales, mercantiles, de tráfico o extranjería, su papel resulta clave para ofrecer soluciones eficaces y personalizadas.
La formación, la base de la profesión
Esa vocación de servicio tiene una base sólida: la formación. Ser gestor o gestora administrativo implica un alto nivel de preparación técnica y académica. La profesión exige no solo dominar la normativa, sino también comprender su aplicación práctica en un contexto que cambia constantemente.
El acceso a la profesión se realiza tras superar unas pruebas oficiales o cursar un máster universitario habilitante, impartido en universidades de prestigio como la de Barcelona, Girona, Lleida o la Universitat Abat Oliba CEU. Superadas las pruebas, los profesionales deben colegiarse para ejercer con todas las garantías legales y éticas.
Siempre al día
Pero el aprendizaje no termina ahí. El marco legal y administrativo evoluciona constantemente, y con él también la labor de los profesionales y de las gestorías, por lo que la formación continua es una seña de identidad del colectivo, y el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya desarrolla un programa completo que permite la actualización y reciclaje de sus miembros. A través de cursos especializados, jornadas técnicas, seminarios y recursos digitales, el COGAC garantiza que sus colegiados estén siempre informados, actualizados y preparados para ofrecer el mejor servicio a la sociedad y a las empresas.
Encuentra tu gestor adminstrativo colegiado y más información en www.gestors.cat
