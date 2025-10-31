El euríbor de octubre se dispara y encarece por primera vez en dos años la revisión semestral de miles de hipotecas

El euríbor a 12 meses, principal referencia para la mayoría de las hipotecas variables en la eurozona, cierra el mes de octubre con una media provisional del 2,187%. Este dato, que supone el tercer repunte mensual consecutivo, tiene un efecto directo y palpable: provoca el primer encarecimiento en casi dos años de las cuotas hipotecarias con revisión semestral que tomen octubre como referencia.

El valor diario del índice en este último día de octubre se sitúa en el entorno del 2,186%, manteniendo la tendencia alcista que ha caracterizado las últimas semanas. La media de 2025 hasta la fecha se encuentra en un 2,215%.

Impacto en tu hipoteca

Este incremento en la media mensual significa que aquellos hipotecados cuya revisión se realice con el dato de octubre verán cómo su cuota sube, aunque de manera leve en la mayoría de los casos.

El quid de la cuestión aquí está en que la media de octubre de 2025 (2,187%) es superior a la de abril de 2025 (2,143%), el anterior mes de referencia para las revisiones semestrales, y también supera al dato de septiembre de 2025 (2,172%).

La subida es un jarro de agua fría para quienes esperaban un abaratamiento, pero confirma que el euríbor responde con sensibilidad al entorno macroeconómico actual, caracterizado por la cautela del Banco Central Europeo (BCE).

El BCE mantiene el timón y eleva el listón

La decisión del BCE de este jueves 30 de octubre de mantener los tipos de interés en el 2% ha sido el principal motor de la evolución del euríbor, ya que la cotización de este índice interbancario refleja directamente las expectativas del mercado sobre los tipos oficiales del BCE.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. / Boris Roessler/dpa - Archivo

Analistas como Erick Muller, de Muzinich & Co, señalan que el BCE ha elevado "ligeramente el listón para justificar otro recorte este año o a comienzos de 2026", indicando que sería necesario un "verdadero shock negativo" para mover al Consejo de Gobierno de su postura actual. Esta visión de "período prolongado de inactividad" en los tipos, como la define Konstantin Veit de PIMCO, elimina la posibilidad de un alivio inmediato.

¿Por qué la cautela?

Equilibrio en la Eurozona. Según Pedro del Pozo , director de inversiones de Mutualidad, mantener tipos es la "decisión más equilibrada" porque la eurozona ha alcanzado un cierto "equilibrio entre el crecimiento y la inflación" .

Según , director de inversiones de Mutualidad, mantener tipos es la "decisión más equilibrada" porque la eurozona ha alcanzado un cierto . Riesgos de inflación. Del Pozo también subraya que los riesgos para la inflación se han elevado ligeramente, fruto de la mayor actividad económica y del endeudamiento nacional, un factor de preocupación para el BCE.

Del Pozo también subraya que los riesgos para la inflación se han elevado ligeramente, fruto de la mayor actividad económica y del endeudamiento nacional, un factor de preocupación para el BCE. Impulso económico y salarios. Erick Muller destaca una mayor confianza en el "impulso económico" y, aunque ve optimismo sostenido en la moderación del crecimiento salarial en el futuro, la tendencia actual de la economía no justifica nuevas bajadas de tipos.

Perspectiva en 2026

A pesar de la firmeza actual, las opiniones de los expertos abren una ventana a un posible cambio a medio plazo.

Muller apunta que "podríamos ver una mayor divergencia de las cifras interanuales de inflación por debajo del 2%" en la primera mitad de 2026 debido a los efectos de base. Esto "deja abierta cierta posibilidad de un nuevo recorte de tipo 'de seguro' en algún momento del segundo trimestre de 2026".

En resumen, el euríbor de octubre confirma la hoja de ruta del BCE: mantenimiento de tipos durante un periodo prolongado. El índice se estabiliza, pero en un nivel que detiene el abaratamiento hipotecario en las revisiones semestrales, obligando a los hipotecados a convivir con cuotas que, si bien son notablemente inferiores a las de hace un año, dejan de caer por el momento.