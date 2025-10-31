El euríbor se estabiliza cerca del 2,18% y apunta a un cierre 'suave' para 2025

El euríbor, índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España, mantiene una fase de moderada estabilidad en lo que va de última parte del 2025, tras un año marcado por oscilaciones y caídas desde los picos de comienzos de año.

Según datos de EuríborDiario, la media provisional de octubre de 2025 se ha situado en 2,187%, ampliando levemente la ligera recuperación que inició en meses previos. Respecto a septiembre, la tasa cerró en 2,172%.

A lo largo del ejercicio, la evolución mensual ha mostrado un patrón mixto. La serie histórica indica que durante 2025 se registraron 3 subidas, 5 bajadas y una mensualidad sin variación frente al mes anterior. En enero, el euríbor a un año subió hasta el 2,525%, según registros del Banco de España. Desde entonces, acumuló un descenso neto cercano a los 0,35 puntos porcentuales.

Por ejemplo, en abril el índice sufrió una caída llamativa, hasta niveles de 2,143%, tras haber cerrado marzo en 2,398%. En mayo continuó el descenso y cerró en 2,081%, lo que suponía una cuarta caída mensual consecutiva.

Una pieza clave en la interpretación de estos movimientos la aporta el Banco de España, que difunde los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. En la resolución correspondiente a mayo de 2025, se fijó el euríbor a un año en 2,081%, mientras que los plazos de 1 semana, 1 mes, 3 y 6 meses se situaron entre 2,094% y 2,158%. Estas cifras oficiales sirven para ajustar los contratos hipotecarios en función de las revisiones pactadas.

¿Cómo afecta esta evolución a los hipotecados?

En el caso de hipotecas con revisión anual, se compara el valor del euríbor a doce meses del mes de revisión frente al mismo mes del año anterior. Para quienes revisen en octubre 2025, ese valor (2,172% para septiembre) estará por debajo del registrado en septiembre de 2024 (3,680%). Esto implica, en la práctica, una reducción de cuota en el próximo año si la fórmula de la hipoteca lo permite.

No obstante, es fundamental tener en cuenta que la mayoría de entidades aplican la media mensual del mes de referencia, no el valor diario. Además, el efecto real en cada caso depende del diferencial pactado (por ejemplo, euríbor +1, +1,5%, etc.) y de las condiciones del contrato hipotecario.

Previsiones 2025-2026

Las estimaciones de mercado apuntan a que el euríbor a 12 meses podría mantenerse en torno al 2,15-2,20% para finales de 2025. Para 2026, algunas previsiones lo sitúan entre 2,20% y 2,25%, con margen incluso para subir si factores macroeconómicos presionan al alza. Este escenario no lo descartan los analistas bancarios, que hablan de un posible descenso hacia el 2% si el BCE recorta tipos.

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) se mantiene como el principal catalizador del rumbo del euríbor. Al mantener los tipos al 2%, trae consigo un pequeño alivio para aquellos que tengan hipotecas.

En resumen, el euríbor se mueve con cautela tras un año de altibajos. La media mensual de octubre en 2,187%, junto al descenso acumulado desde enero, pone de manifiesto una tendencia bajista que puede traducirse en alivios para muchos hipotecados. Pero las condiciones del contrato, el diferencial aplicado y la evolución del BCE serán claves para determinar si esa reducción perdura o se modula al alza.