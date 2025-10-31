Desde Deeplabs al 22@: la inversión en oficinas en España se dispara un 238% hasta septiembre

La inversión en oficinas vuelve a despegar en España. Después de un 2024 marcado por la contracción y la cautela, los primeros nueve meses de 2025 han cerrado con 1.750 millones de euros en operaciones, lo que supone un crecimiento del 238% respecto al año anterior, según datos de Cushman & Wakefield.

El mercado, que da señales de reactivación tras meses de parón inversor, ha estado impulsado por grandes operaciones, como la adquisición del complejo Deeplabs por 400 millones de euros, operación que tuvo lugar el pasado mes de abril por parte de Colonial a Stoneshield, y que ha reavivado la confianza en el sector. Si la tendencia se mantiene, el volumen total del año podría rondar los 2.000 millones, cifra que devolvería al mercado a niveles previos a la pandemia.

Madrid: estabilidad y apetito por oficinas ‘prime’

En la capital, la demanda se ha concentrado en las zonas más consolidadas. Casi la mitad de las operaciones (43%) se ubican dentro de la M-30, con un 12% en pleno distrito financiero (CBD). La escasez de espacio disponible en el centro —solo un 2,9% frente al 12,6% fuera del anillo— está elevando la competencia por edificios de alta calidad.

Las grandes empresas siguen priorizando inmuebles con certificaciones ambientales y estándares técnicos elevados. Entre el 60% y el 70% de la superficie contratada corresponde a edificios de categoría A y B+, porcentaje que asciende al 80% en las operaciones de mayor tamaño. Las rentas prime alcanzan ya los 42,5 euros/m² al mes, un 2% más que en 2024.

Barcelona y un 22@ consolida su liderazgo

Barcelona se ha convertido en el otro gran polo de atracción. Entre enero y septiembre se han contratado 116.700 metros cuadrados de oficinas, un 88% más que en el mismo periodo del año pasado. El 22@ se mantiene como epicentro de la actividad, con 62.300 metros cuadrados absorbidos solo en el tercer trimestre, más de la mitad del total.

La disponibilidad en las zonas más demandadas sigue siendo baja —3,5% en el CBD y 4,3% en el centro—, mientras las rentas prime suben hasta los 31,25 euros/m² al mes, un 7% más interanual. Además, la demanda por edificios sostenibles y eficientes de impone de tal modo que el 83% de la superficie contratada corresponde a edificios de categoría A o B+, proporción que roza el 92% en los últimos tres meses.

“El fuerte dinamismo del mercado de ocupación en Barcelona es un paso necesario para consolidar un mercado de inversión sano y potente”, explica Eusebi Carles, socio de Inversión y Consultoría de Cushman & Wakefield España. Su compañero Alfredo Collar añade que “tanto en Madrid como en Barcelona, las empresas buscan espacios que integren sostenibilidad, bienestar y flexibilidad operativa como parte de su propuesta de valor”.

El repunte de la inversión en oficinas apunta, así, a un cambio de ciclo, y tras un periodo de incertidumbre, los inversores vuelven a apostar por los activos de calidad en las grandes ciudades españolas, atraídos por la estabilidad de la demanda y la consolidación de nuevos modelos de trabajo más híbridos y sostenibles.