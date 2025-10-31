Vivienda
Concepción Barrio, notaria: "Uno de los problemas que existen en el alquiler es que no hay seguridad jurídica"
Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: “Si estás pensando en vender, ahora puede ser el mejor momento”
Sergio Gutierrez, experto en vivienda, avisa de la nueva medida que quiere implantar el Gobierno: "Puede afectar al alquiler normal por habitaciones"
Ricardo Castelló
Concepción Barrio es una de las notarias más reconocidas de España, y sus opiniones suelen generar gran interés. Recientemente, la notaria acudió a los estudios de la COPE para analizar la delicada situación que atraviesa España en respecto a la vivienda.
"No tenemos costumbre en España que se formalicen los contratos de alquiler en escritura", empezó comentando. Algo que se sorprenden muchos notarios de otros países cuando acuden al Consejo General de Notariado.
En ese instante de la entrevista, Concepción Barrio señaló que recientemente acudió la presidenta de Rabat y se quedó alucinada de que "el contrato de alquiler en España no se formalice en escritura pública, porque en Marruecos es práctica habitual".
La notaria reveló que uno de los principales problemas del alquiler en España es la falta de seguridad jurídica: "Aparte de no tener información, y es uno de los problemas que existe en el alquiler es que no hay seguridad jurídica".
"El hecho de que interviniera el notario en un contrato muy sencillo, que incluso se puede otorgar por videoconferencia, garantizaría y otorgaría seguridad jurídica e información, tanto al propietario como al inquilino", aseguró.
La entrevistada recordó que el notario siempre protege los derechos y la seguridad de ambas partes, reconociendo que la vivienda no es solo un bien económico, sino el hogar de alguien.
- Nuria, la elegida por Dios
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Ainoa, 22 años, muestra su plan de ahorro en pareja para los próximos tres años: 'Meteremos cada uno 50 euros al mes, 5 euros cada dos semanas y tres euros cada semana
- Malas noticias para Xabi Alonso: Florentino está más cerca de Vinícius que del entrenador