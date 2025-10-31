¿Cuándo empieza el Black Friday en Inditex? Las fechas de Zara, Pull & Bear y otros comercios como Mango y el Corte Inglés

Se acerca el mes de noviembre y tanto consumidores como grandes comercios esperan con ansias la llegada del Black Friday. Como cada año, el último viernes de noviembre grandes descuentos serán los protagonistas de los centros comerciales y las tiendas online.

Black Friday 2025

Este año el Black Friday se celebra el día 28 pero como es habitual, muchas empresas adelantan y alargan sus ofertas hasta el Cyber Monday.

Pero, ¿cuáles son esas empresas? Un 'tiktoker' ha publicado un vídeo donde indica las fechas en las que cada marca comenzará su campaña del Black Friday.

Inditex

Raúl anuncia, por ejemplo, que Inditex, la empresa de Amancio Ortega, adelantará los descuentos, y el jueves 27 ya se podrán comprar online más baratos los artículos de marcas como Bershka, Zara, Stradivarius y Pull&Bear.

Desde las 19.00 horas (hora peninsular española), comenzarán las ofertas en la aplicación móvil de todas ellas menos de Zara, que comenzará a las 20.00 horas.

A través de la página web, se retrasa una hora: empiezan a las 20 horas y en la web de Zara, a las 21 horas. Así, Inditex da prioridad a los usuarios que tengan la aplicación descargada.

Para disfrutar de las rebajas en las tiendas físicas, los consumidores tendrán que esperar al viernes 28.

Otros comercios

Según informa el 'tiktoker', los siguientes comercios también han anunciado sus campañas de Black Friday.