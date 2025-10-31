Los bancos del Ibex 35 logran un beneficio récord de 25.453 millones hasta septiembre, un 7,6% más

Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto la cifra récord de 25.453 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 7,6% más que en el mismo periodo de 2024, según los datos recopilados este viernes por EFE.

A falta de que el Sabadell anuncie el 13 de noviembre sus resultados, el importe acumulado del beneficio de la gran banca se calcula con los datos reales presentados ya por cinco entidades a los que se les suma la estimación de los analistas para la entidad catalana.

Solo entre julio y septiembre, estos seis bancos ganaron unos 8.400 millones, que se suman a los más de 17.000 millones que obtuvieron en la primera mitad del año.

Una vez más el Banco Santander se anotó los mayores resultados y obtuvo la cifra histórica de 10.337 millones hasta septiembre, un 11% más, gracias a la evolución del margen de intereses, los ingresos por comisiones y la mejora de la eficiencia.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, dijo que van camino de cumplir todos los objetivos de la entidad para 2025 en un contexto de incertidumbre geopolítica y de mercado, y confía en que el banco siga generando un crecimiento rentable aprovechando la fortaleza de la red, la escala global y la asignación disciplinada del capital.

A continuación figura el BBVA, que anunció este jueves que obtuvo un beneficio nunca antes visto de casi 8.000 millones entre enero y septiembre de este año, exactamente 7.978 millones, un 4,7% más, gracias al crecimiento del crédito y los ingresos recurrentes.

El banco, según su consejero delegado, Onur Genç, ha pasado página ya al capítulo de la opa fallida sobre el Banco Sabadell, y mantiene su objetivo de que obtendrá un beneficio atribuido acumulado en cuatro años, 2025-2028, de en torno a 48.000 millones de euros, con una rentabilidad media en el periodo en torno al 22%.

El tercer grupo con mayores beneficios, CaixaBank, anunció este viernes que obtuvo un beneficio de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% más respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos.

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, destacó que la entidad avanza con fuerza en línea con los dos grandes ejes estratégicos: el crecimiento sostenido de la actividad y la transformación del grupo.

A continuación estará el Banco Sabadell porque, aunque habrá que esperar hasta el jueves 13 de noviembre para conocer sus resultados hasta septiembre, la entidad ya avanzó que el beneficio neto atribuido acumulado a agosto era de 1.262 millones de euros.

Los analistas calculan que el banco catalán, cuyos accionistas rechazaron la oferta de compra lanzada por el BBVA, también batió un nuevo récord al ganar 1.426 millones, un 10% más, sustentado en el crecimiento del margen de intereses y el incremento de volúmenes, entre otros factores.

Bankinter, por su parte, registró igualmente un beneficio inédito de 812 millones en los nueve primeros meses del año, un 11% más, por el fuerte crecimiento del negocio, especialmente de los recursos gestionados fuera de balance, como fondos de inversión, pensiones y gestión patrimonial.

Por último, Unicaja, el sexto banco de España por volumen de activos, obtuvo un beneficio de 503 millones entre enero y septiembre de este año, un 11,5% más que en el mismo periodo de 2024, gracias a un margen de intereses "robusto" y el crecimiento de las comisiones.