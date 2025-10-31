Acerinox sufre un desplome del 96% de su beneficio hasta septiembre por la lenta recuperación del sector

Acerinox obtuvo un beneficio atribuido de 7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 96% menos que las ganancias de 162 millones de euros que obtuvo en el mismo periodo del año 2024, tal y como ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco de su presentación de resultados recogida por 'Europa Press'.

Para explicar este desplome, la acerera ha detallado que los tres primeros trimestres de 2025 estuvieron marcados por un componente común: la incertidumbre. Además, han destacado que la compañía viene de dos años en los que se ha producido una "significativa" contracción de la demanda aparente. Por ello, dicen, el sector se mantiene aún en niveles bajos, exhibiendo "una recuperación mucho más lenta de lo inicialmente proyectado".

En este sentido, el grupo de fabricación de acero obtuvo una facturación de 4.473 millones de euros, lo que supone un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, tal y como señala 'EP', es reseñable poner de manifiesto que la facturación de 2024 se vio gravemente impactada por la huelga en su planta de Europa, que tuvo la extraordinaria duración de cinco meses.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del fabricante de acero alcanzó los 321 millones de euros entre enero y septiembre, un 8% menos que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, en el tercer trimestre, el Ebitda del grupo alcanzó los 108 millones de euros, un 4% menos que el del segundo trimestre.

El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, ha advertido de que los precios en el mercado europeo continúan "muy afectados" por el elevado volumen de importaciones. En este contexto, la compañía ha valorado de forma positiva la reciente propuesta de medidas de defensa comercial de la Unión Europea (UE), orientadas a proteger la industria del acero frente a la competencia "desleal" y la sobrecapacidad existente a nivel global.

Adicionalmente, Velázquez ha querido destacar que la aplicación de estas iniciativas repercutirá positivamente en los resultados de Acerinox, así como en el resto de compañías que componen el sector siderúrgico. Por último, ha destacado que las disposiciones impulsadas por la Comisión Europea responden a las demandas de la industria y refuerzan la importancia del sector siderúrgico para salvaguardar la autonomía estratégica y garantizar el empleo de calidad. "Instamos a la UE a que apruebe estas medidas lo antes posible", ha añadido.