Vueling recupera la ruta a esta ciudad española desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona
La aerolínea inaugura también un trayecto que conecta la Comunitat Valenciana y Cantabria
Aena gana 1.579,4 millones hasta septiembre con un crecimiento del tráfico del 3,9% en España
La compañía Vueling ha inaugurado este martes la recuperación de su ruta directa entre Barcelona y Valladolid, con un primer vuelo que ha despegado del aeropuerto barcelonés a las 12:41 horas y que ha aterrizado en el aeropuerto de Villanubla a las 14:05, recuperando la conexión entre ambas ciudades.
La conexión contará con tres frecuencias semanales, los martes, los jueves y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025–2026.
En un comunicado, la compañía ha explicado que, con esa ruta, Vueling refuerza la conectividad doméstica desde ambas ciudades, facilitando los desplazamientos tanto para viajeros de ocio como negocios entre Castilla y León y Catalunya.
El Prat, su base principal
Vueling es una compañía líder en su base principal en Barcelona-El Prat, y en otros mercados relevantes en España como Bilbao. También lidera la conexión entre la Península y las islas Baleares y Canarias.
La compañía cuenta con una red de alrededor de 250 rutas al año que conectan 30 países y tiene más de 5.000 empleados. En 2024, ha operado más de 223.000 vuelos y trasladado a 38 millones de pasajeros.
Nueva conexión
La aerolínea ha inaugurado también una nueva ruta directa entre Alicante y Santander, que tendrá dos frecuencias semanales.
El primer vuelo ha despegado desde el aeropuerto de Elche a las 17.58 horas y ha aterrizado en el Seve Ballesteros a las 19.18 horas, ha informado la compañía en un comunicado.
La nueva ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025–2026.
El lanzamiento de esta ruta se enmarca en el refuerzo de la operativa de Vueling en la base alicantina, donde la compañía ha incorporado un avión adicional este invierno, elevando a cinco la flota.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Nuevas restricciones para los conductores mayores de 65 años: así es el nuevo modelo de la DGT
- Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: 'Se lo merece
- Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa:'Hay que ser mongolo
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir