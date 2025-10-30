Una azafata argentina de Emirates genera interés en redes al revelar su salario: "No pagamos alquiler, ni..."

Victoria, una azafata argentina que trabaja para la aerolínea Emirates, ha generado un gran interés en TikTok al publicar un video donde expone detalles sobre su salario y los beneficios que obtiene al formar parte de la plantilla de la aerolínea de Emiratos Árabes Unidos.

La publicación, grabada mientras se preparaba para un vuelo a Estados Unidos, acumula en nueve semanas más de 450.000 visualizaciones y cientos de comentarios sobre las condiciones laborales en la aviación internacional.

Salarios en la aviación

“Les voy a contar cuánto ganamos las azafatas de Emirates. Siento que es un tema bastante tabú", empieza explicando la azafata.

Detalla que su salario base es de 1.200 dólares, que equivalen a unos 1.035 euros mensuales. Además, por las horas de vuelo que realiza -que mensualmente oscilan entre las 80 y las 100-, recibe un pago extra, que puede elevar el sueldo base hasta los 3.000 euros.

Ventajas y descuentos

Victoria también asegura que “lo que realmente hace la diferencia al momento de tener en cuenta nuestro sueldo es que no pagamos alquiler, ni siquiera pagamos transporte desde y hacia el trabajo”. Estos gastos los cubre Emirates y permite que los trabajadores tengan un bajo coste de vida.

Además, la azafata comenta que obtiene billetes a un precio más bajo para viajar tanto en Emirates como en otras aerolíneas, y dispone también de descuentos en hoteles alrededor del mundo.

Presencia en redes sociales

La azafata comparte con frecuencia vídeos informando sobre diferentes aspectos de su trabajo. En una de sus publicaciones más recientes explica cómo se preparó para la entrevista de trabajo en Emirates.

Muchos de sus vídeos superan con creces las 300.000 visualizaciones; entre los más populares destaca uno donde explica los requisitos que piden para trabajar en su misma aerolínea.