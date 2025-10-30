Rosalía Ginés, enfermera en EEUU: "Aquí gano unos 6.000 dólares libres de impuestos al mes"

La enfermera y creadora de contenido Rosalía Ginés se ha convertido en un referente en TikTok para quienes sueñan con trabajar en el extranjero. Esta profesional sanitaria española comparte su experiencia como enfermera en Estados Unidos, desmitificando el día a día del personal sanitario y ofreciendo una mirada clara sobre lo que realmente significa vivir y trabajar en el país norteamericano.

6.000 dólares al mes

En uno de sus vídeos más recientes, Rosalía asegura que una enfermera en EE. UU. puede ganar alrededor de 3.000 dólares netos cada 15 días, lo que se traduce en unos 6.000 dólares al mes libres de impuestos. Pero más allá del sueldo, Rosalía ha querido ofrecer una imagen realista de la capacidad de ahorro que tiene una enfermera en Estados Unidos, detallando también los gastos mensuales habituales. Y es que, el coste de vida puede parecer alto al principio, pero el margen económico que queda después de cubrir los gastos fijos es considerable.

Vivienda: el mayor gasto mensual

Según Rosalía Ginés, el mayor desembolso para cualquier profesional que vive en EE. UU. es el alquiler. Una vivienda de dos habitaciones y dos baños puede costar entre 2.000 y 2.500 dólares al mes, dependiendo de la zona.

A estos costes hay que sumar los servicios básicos, como agua, luz e internet. En conjunto, estos gastos suelen estar en torno a 250 o 300 dólares mensuales. Rosalía insiste en que es importante incluir estos datos al calcular la viabilidad económica de mudarse a EE. UU., ya que son fijos y poco variables.

El coche es imprescindible

Otra diferencia cultural y económica importante es el uso del coche. En la mayoría de ciudades estadounidenses, especialmente fuera de las grandes urbes como Nueva York o San Francisco, el coche es imprescindible para ir al trabajo o moverse por la ciudad. Rosalía calcula unos 300 dólares al mes entre gasolina y seguro del vehículo.

Alimentación y seguro médico

En cuanto a alimentación, Rosalía estima que se puede gastar unos 400 dólares al mes comprando en supermercados y cocinando en casa. Además, añade que aunque el hospital cubre gran parte del seguro médico, es habitual que el trabajador pague una parte. En su caso, esa cantidad ronda los 100 dólares mensuales.

Haciendo cuentas, los gastos fijos mensuales suman entre 3.000 y 3.600 dólares, según la zona y el estilo de vida. Si el sueldo mensual de una enfermera es de 6.000 dólares netos esto deja una capacidad de ahorro mensual de entre 2.400 y 3.000 dólares.