Finanzas personales
Pedro Muñoz de Vargas, experto en economía, opina sobre lo que deben hacer los jóvenes con sus ahorros: "Con 25 años no tienes que vivir la vida"
El exbanquero español da un consejo a todos los adolescentes de España
Ainoa, 22 años, muestra su plan de ahorro en pareja para los próximos tres años: "Meteremos cada uno 50 euros al mes, 5 euros cada dos semanas y tres euros cada semana"
"Tu bien más preciado frente a un despido", según el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo
Cuando los jóvenes se incorporan al mundo laboral y reciben su primera nómina, surge siempre la misma duda: ¿Comprarse algo que desean o empezar a ahorrar? La mayoría de los adolescentes opta por darse un capricho, mientras que muy pocos eligen ahorrar, algo que Pedro Muñoz de Vargas, experto en economía, no logra comprender.
El exbanquero español comparte un vídeo en TikTok, donde deja claro que "con 25 años no hay que vivir la vida. Es más con 25 años lo que eres es un pringado". Una declaración que no está pasando desapercibida en redes.
El principal problema que destaca es que "nos han vendido el cuento de que hay que vivir la vida, que con 25 años ya puedes empezar a vivir la vida y hay que gastárselo todo". No obstante, el experto recomienda no seguir este enfoque, ya que es más importante comenzar a ahorrar desde la primera nómina.
Según él, es esencial "preparar un plan de acción". Por esta razón, el creador de contenido advierte de que "hay que empezar ahorrando poquito a poco", con el objetivo de "hacer un colchón de seguridad... para que el día de mañana puedas vivir un poquito mejor".
"Es importante que cuando ya hayas hecho tu colchón de seguridad, te vas a poder plantear esa inversión", comenta a todos sus seguidores de TikTok.
El exbanquero español señala que empezaría a invertir en fondos de inversión, productos emergentes y alternativos. No obstante, cada uno es libre de realizar lo que quiera con sus ahorros, pero él recomienda seguir sus pasos.
Por último, Muñoz de Vargas manda un consejo a todos los adolescentes de España: "Si tienes entre 20 y 30 años es tiempo de construir tu colchón de emergencia".
