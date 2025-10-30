Pensiones
¿Cuándo se cobra la paga doble de Navidad? Buenas noticias para los jubilados
Bankinter y Unicaja serán los primeros en pagar a sus clientes
Subida de las pensiones contributivas en 2026: tabla con los importes actualizados según cada tipo de prestación
España no exige a los jubilados acreditar que siguen vivos para cobrar la pensión
Cristina Sebastián
Nos acercamos al mes de diciembre y la Navidad se hace cada vez más presente. En estas fechas son miles los pensionistas que esperan la llegada de la paga extraordinaria correspondiente a esta festividad.
La Seguridad Social ingresará las pagas extras de los pensionistas entre el 1 y el 4 de diciembre. Sin embargo, las entidades bancarias adelantarán el pago para que los beneficiarios puedan recibir el ingreso a finales del mes de noviembre.
Pago a finales de mes
Las fechas en las que los jubilados reciben la paga extra pueden variar según la entidad bancaria, aunque generalmente se sitúan entre días 23 y 25 de cada mes, dependiendo de si hay festivos o días no laborables de por medio.
Pero Bankinter y Unicaja han confirmado que el viernes 21 de noviembre sus clientes tendrán disponible su paga del mes de noviembre junto con la paga extra de Navidad.
En 2024, Bankinter fue la primera entidad bancaria en efectuar el pago; lo hizo el 21 de noviembre. Al día siguiente, recibieron su paga los clientes del Banco Santander, y el día 24 los de CaixaBank. El resto de entidades abonaron la paga extra el lunes 25 de noviembre.
¿Cuánto se cobra?
La paga extra que reciben los pensionistas es el doble de la pensión que reciben mensualmente.
Es importante recordar que no todos los pensionistas tienen derecho a la paga extra; si la pensión se debe a un accidente laboral o a una enfermedad profesional, el afectado recibe únicamente 12 pagas. Esto no significa que no tengan derecho a las pagas extra, sino que están distribuidas en las mensualidades ordinarias, es decir, prorrateadas con el salario mensual.
Los pensionistas que hayan empezado a recibir su pensión más tarde del 1 de junio recibirán la paga extra proporcional a los días que acumule como pensionista. Para calcular la cantidad que le corresponde cobrar deberá dividir la última pensión por seis.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Nuevas restricciones para los conductores mayores de 65 años: así es el nuevo modelo de la DGT
- Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: 'Se lo merece
- Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa:'Hay que ser mongolo
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir