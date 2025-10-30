¿Cuándo se cobra la paga doble de Navidad? Buenas noticias para los jubilados

Nos acercamos al mes de diciembre y la Navidad se hace cada vez más presente. En estas fechas son miles los pensionistas que esperan la llegada de la paga extraordinaria correspondiente a esta festividad.

La Seguridad Social ingresará las pagas extras de los pensionistas entre el 1 y el 4 de diciembre. Sin embargo, las entidades bancarias adelantarán el pago para que los beneficiarios puedan recibir el ingreso a finales del mes de noviembre.

Pago a finales de mes

Las fechas en las que los jubilados reciben la paga extra pueden variar según la entidad bancaria, aunque generalmente se sitúan entre días 23 y 25 de cada mes, dependiendo de si hay festivos o días no laborables de por medio.

Pero Bankinter y Unicaja han confirmado que el viernes 21 de noviembre sus clientes tendrán disponible su paga del mes de noviembre junto con la paga extra de Navidad.

En 2024, Bankinter fue la primera entidad bancaria en efectuar el pago; lo hizo el 21 de noviembre. Al día siguiente, recibieron su paga los clientes del Banco Santander, y el día 24 los de CaixaBank. El resto de entidades abonaron la paga extra el lunes 25 de noviembre.

¿Cuánto se cobra?

La paga extra que reciben los pensionistas es el doble de la pensión que reciben mensualmente.

Es importante recordar que no todos los pensionistas tienen derecho a la paga extra; si la pensión se debe a un accidente laboral o a una enfermedad profesional, el afectado recibe únicamente 12 pagas. Esto no significa que no tengan derecho a las pagas extra, sino que están distribuidas en las mensualidades ordinarias, es decir, prorrateadas con el salario mensual.

Los pensionistas que hayan empezado a recibir su pensión más tarde del 1 de junio recibirán la paga extra proporcional a los días que acumule como pensionista. Para calcular la cantidad que le corresponde cobrar deberá dividir la última pensión por seis.