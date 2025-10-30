OpenAI prepara una histórica salida a Bolsa con una valoración de hasta un billón de dólares tras convertirse en empresa con ánimo de lucro

OpenAI, el creador de ChatGPT, prepara su salida a Bolsa para 2027 o finales de 2026 con una valoración de hasta un millón de dólares (859.630 millones de euros), según ha informado la agencia Reuters. De producirse de este modo, la compañía protagonizaría uno de los mayores estrenos bursátiles de la historia. La compañía ha reestructurado recientemente su estructura para pasar de ser una fundación a una empresa con ánimo de lucro.

La empresa detrás de ChatGPT fue fundada en 2015 como una start-up como organización sin ánimo de lucro y cuyo objetivo era desarrollar la Inteligencia Artificial General para "el beneficio de toda la humanidad". Sin embargo, ya en 2019 la empresa modificó su estructura para pasar a tener ánimo de lucro "limitado" y tan solo podía recibir ganancias que multiplicasen 100 veces las inversiones.

Actualmente la empresa ya ha afirmado nuevos acuerdos con otras tecnológicas como Nvidia, Oracle, AMD o Broadcom, para exprimir sus lanzamientos y generar nuevos ingresos. En un contexto en el que las inversiones en inteligencia artificial se están multiplicando y están impulsado niveles máximos en los mercados estadounidenses, OpenAI busca debutar en Bolsa y prevé recaudar un mínimo de 60.000 millones de dólares (51.578 millones de euros) , según apunta la agencia Reuters. Las fechas que se barajan para este estreno en el parqué sería la segunda mitad de 2026 o 2027.

Fase inicial

De todas formas, Reuters señala que el proceso de salida al mercado aún está en una fase muy inicial y los planes, incluyendo las cifras y el calendario, podrían cambiar en función del crecimiento del negocio y las condiciones del mercado.

El reciente cambio de estructura de la empresa allana el camino para que OpenAI empiece a cotizar en el mercado. De hecho, el propio Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, señalaba el pasado martes que un estreno bursátil era el camino más probable la firma, aunque no aclaró planes concretos de cuándo se producirá.