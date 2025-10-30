Economía
Lucía Francés, influencer de 27 años: "Acabo de comprarme un piso en Londres y estas son las estrategias de ahorro que más me ayudaron"
La creadora de contenido explica cómo consiguió ahorrar el dinero suficiente para adquirir una vivienda en una de las ciudades más caras del mundo
Lucía Francés, creadora de contenido en TikTok, se ha convertido en un referente para muchos jóvenes gracias a su enfoque práctico sobre las finanzas personales. A través de un vídeo viral publicado recientemente, la influencer ha compartido con sus seguidores una noticia que ha generado miles de reacciones y es que acaba de comprarse un piso en Londres con tan solo 27 años.
Lo más sorprendente es cómo lo ha logrado. Según ella misma explica, todo ha sido gracias a una serie de técnicas de ahorro que ha aplicado con disciplina durante varios años.
Págate a ti primero
Pagarte a ti primero es, según Lucía, la regla de oro para ahorrar de forma efectiva. Contrario al método tradicional de gastar primero y ahorrar después, la influencer recomienda invertir el orden. “En cuanto te paguen, separa automáticamente tus ahorros e inversiones antes de gastar en nada más”, aclara Francés. De esta manera, el ahorro se convierte en una obligación, no en una opción. “Si esperas a ahorrar lo que te sobra, probablemente no te sobre nada”.
Reduce las compras que no aportan felicidad
Otra de las claves que destaca la joven creadora de contenido es hacer un consumo más consciente, eliminando aquellos gastos que no le aportaban valor real. “La clave no es dejar de gastar, sino gastar solo en lo que realmente te importa”, afirma. Lucía se dio cuenta de que muchos de sus gastos eran impulsivos o sociales, como ropa de moda que no usaba, cenas que no disfrutaba o suscripciones que no aprovechaba. Al identificar esos patrones, comenzó a eliminar todo lo superfluo, centrándose únicamente en aquellas cosas que verdaderamente le generaban bienestar.
Así, no solo redujo su gasto mensual, sino que aumentó su satisfacción al consumir.
La regla del 50-30-20
La tercera técnica que recomienda Lucía Francés es el conocido método del 50-30-20, un sistema sencillo pero poderoso para gestionar los ingresos:
- 50% para necesidades básicas (alquiler, comida, transporte, facturas).
- 30% para ocio y caprichos (viajes, cenas, entretenimiento).
- 20% para ahorro e inversiones (cuenta de ahorros, fondos, bolsa).
Este sistema le permitió establecer límites claros sin sentirse privada de disfrutar su dinero. Además, adaptaba el método según su situación personal, por ejemplo, reduciendo el ocio temporalmente si quería ahorrar más rápidamente. “La flexibilidad es clave, pero siempre hay que mantener el hábito del ahorro”, concluye.
