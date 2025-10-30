José Elías, empresario de éxito: "Me da pena ver cuánta gente tiene que discutir con su familia por querer emprender"

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros.

Numerosos jóvenes aspiran a seguir sus pasos. Por esta razón, el presidente de Audax Renovables suele participar con frecuencia en tertulias televisivas y también se ha consolidado como un ‘coach’ empresarial. Además, sus comentarios personales en X, antes conocida como Twitter, provocan un gran debate dentro de la sociedad española.

Una de las últimas opiniones del empresario está dando mucho de qué hablar en redes, y se trata de la mentalidad actual que hay en la sociedad española a la hora de emprender, sobre todo entre los jóvenes. El dueño de La Sirena no se mordió la lengua para decir que "durante décadas nos han enseñado que lo seguro es trabajar para otros. Ser funcionario. Tener nómina fija...".

El multimillonario reveló que no tiene nada en contra de estas personas, además considera que son "fundamental para que el país funcione". No obstante, hay algo que detesta: "Me da pena ver cuánta gente tiene que discutir con su familia por querer emprender".

Es una sensación que tiene desde hace ya varios años, pero también se lo comenta gente cercana a él: "Por los casos que me cuentan muchos jóvenes en los eventos, el mayor freno al emprendimiento en España son sus propias familias".

Según el economista, hay varios impedimentos: padres que te aconsejan no arriesgar, amigos que te miran raro por dejar un trabajo con nómina fija y profesores que parecen tener alergia a la palabra empresa.

La mentalidad actual hace que "así es muy difícil crear una cultura emprendedora". Por ello, Elías tiene el objetivo entre ceja y ceja de "demostrar que emprender es un camino igual de válido que cualquier otro, aunque nos metan otras ideas en la cabeza desde pequeños".

No obstante, es consciente de que siempre dependerá de la personalidad de cada uno a la hora de afrontar su futuro, pero advierte de que todas las opciones son válidas.