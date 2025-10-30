El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener el tipo de interés en el 2% en su reunión del jueves 30 de octubre, en línea con las expectativas del mercado. La decisión refleja una postura de cautela frente a la falta de datos relevantes desde la última reunión y la ausencia de presiones internas que exijan un cambio inmediato.

Según el BCE, la inflación en la zona euro continúa cerca de su objetivo del 2% y las perspectivas no muestran una desviación significativa. No obstante, los pronósticos estiman que la inflación promedio será del 2,1% en 2025, para descender a un 1,7% en 2026 y situarse en torno al 1,9% en 2027.

El BCE mantiene que su enfoque será dependiente de los datos y reunión a reunión, sin comprometerse con una trayectoria fija de tipos. En este sentido, ha dejado claro que evaluará el devenir económico, la evolución de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión monetaria antes de cualquier movimiento.

Sin sorpresa entre los economistas

Para los economistas, la decisión no es sorprendente. En el sondeo previo, todos los analistas ya daban por seguro el mantenimiento del precio del dinero.

Algunos miembros del Consejo del BCE, como Pierre Wunsch, han advertido que las opciones de nuevas bajadas de tipos se están reduciendo dado el mejor tono de la economía y la estabilidad de la inflación.

Por su parte, el economista jefe del BCE, Philip Lane, ha señalado que los riesgos de inflación a la baja podrían justificar un ajuste moderado, si el perfil de precios deriva en una caída persistente.

Nuestra perspectiva es que las probabilidades de un recorte de tipos en diciembre son mayores de lo que el mercado anticipa actualmente. Para los consumidores y el mercado hipotecario, esto significa que la estabilidad actual de los tipos de interés se mantendrá a corto plazo. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo ajuste a la baja en diciembre podría ofrecer un respiro adicional a quienes buscan financiación o tienen hipotecas variables, lo que refuerza la importancia de seguir de cerca esa próxima cita clave Jorge González-Iglesias Baeza — CEO de Gibobs

La visión de Jorge González-Iglesias Baeza adquiere especial relevancia en este contexto. El CEO de la fintech-proptech Gibobs, especializada en encontrar las mejores hipotecas, considera que aunque el mantenimiento actual favorece la estabilidad para corto plazo, "las probabilidades de un recorte de tipos en diciembre son mayores de lo que el mercado anticipa".

Con esta visión, apuesta por una eventual relajación en los costes de financiación que podría beneficiar a los futuros hipotecados.

Estabilidad en las hipotecas

Para el sector hipotecario español, esta contención de movimientos del BCE se interpreta como un espacio de estabilidad, pero con la mirada puesta al final del año. En el último mes, el 91% de las hipotecas contratadas fueron a tipo fijo, frente a solo el 1% a tipo variable. Las ofertas más competitivas se sitúan entre el 1,70% TIN fijo y el 1,10% TIN fijo durante los primeros cinco años en productos mixtos (con luego euríbor +0,30%).

En el segmento variable, las mejores propuestas se mueven alrededor de euríbor +0,48% hasta euríbor +2,70%. Gibobs destaca entre los bancos con condiciones destacadas a Unicaja, Banco Sabadell, Abanca, Laboral Kutxa y Bankinter.

La encuesta de crédito del BCE (Bank Lending Survey) publicada recientemente sugiere que los bancos de la eurozona endurecieron ligeramente sus criterios de concesión de préstamos en el tercer trimestre (alrededor del 4% neto). Este factor, unido a una demanda aún moderada, podría limitar la transmisión de una eventual bajada de tipos.

Con este escenario, la siguiente cita monetaria en diciembre se presenta clave: si los datos macroeconómicos muestran debilidad adicional (por ejemplo, un impulso inflacionario menor o débiles indicadores de demanda), el BCE podría optar por un primer recorte de 25 puntos básicos. En ese caso, el sector hipotecario y los hogares con hipotecas variables podrían experimentar un alivio en sus cuotas.

En resumen: hoy el BCE mide con prudencia. No ve urgencias para moverse, pero tampoco ha cerrado la puerta al ajuste. Mientras tanto, el mercado hipotecario español sigue consolidando la primacía de las hipotecas fijas, y la mirada de expertos como Jorge González-Iglesias Baeza se dirige, con optimismo, a un posible recorte a final de año.