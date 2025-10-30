Coste de la vida
Hasta 1 euro más caros: el informe de la OCU confirma que el precio de los huevos se dispara
Los consumidores con menos recursos serán los más perjudicados
¿Por qué sube el precio de los huevos?
José Abellán, cardiólogo: “El huevo no es un alimento malo, pero sí menos saludable de lo que se pensaba”
Cristina Sebastián
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de una nueva subida de precio de los huevos. Este no es el primer incremento que padecen este año; en el primer trimestre del año también subieron de precio.
Los datos del Observatorio de Precios de Supermercados de la OCU indican que el precio medio de la docena de huevos ha subido un euro en este mes de octubre. Esto representa un incremento del 50% respecto al precio que tenían en el primer trimestre del año.
Una subida desigual
El aumento en el precio ha sido desigual en función de la tipología de huevo. Los consumidores con menos recursos son los que más van a notar esta subida, ya que los huevos más baratos, los de jaula o de suelo, son los que han sufrido una mayor subida.
La docena de huevos M han pasado de 2,14 € en febrero a 3,14 € en octubre. En el caso de los huevos L, el aumento ha sido de 2,33 € a 3,25 €.
Causas del incremento
La OCU atribuye esta subida de precio principalmente a los brotes de gripe aviar, que han obligado a sacrificar casi un millón de aves, y advierten de que, si no se toman medidas, podrían producirse nuevas subidas.
La organización de consumidores también informa de que, aunque los precios en origen parecen haberse estabilizado en los últimos días, han llegado a alcanzar máximos históricos y han contribuido a que suban los precios.
Otras causas relacionadas con esta segunda subida son los cambios en la oferta de los supermercados y la resistencia de los intermediarios a reducir márgenes de sus ganancias, incluso cuando los precios en origen bajan.
Desde la OCU manifiestan que “los huevos son un alimento esencial en la dieta de muchas familias” y exigen al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) transparencia en la fijación de precios y medidas de protección para los consumidores más vulnerables.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Nuevas restricciones para los conductores mayores de 65 años: así es el nuevo modelo de la DGT
- Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: 'Se lo merece
- Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa:'Hay que ser mongolo
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir