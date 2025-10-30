Trabajadores del metal lanzan huevos y fruta contra la sede de Foment en Barcelona

Trabajadores del sector del metal han lanzados huevos y fruta contra la fachada de la sede de la patronal Foment del Treball en Barcelona en el marco de una manifestación convocada por CCOO y UGT de Catalunya para reclamar un nuevo convenio para la demarcación de Barcelona. El sector vive este jueves su segunda jornada de huelga, que ha provocado algunos cortes de carreteras y que mantiene paradas las plantas de Seat y Ebro.

La manifestación ha empezado a las 12.00 horas en el Portal de la Pau y ha recorrido el paseo de Colón y la Via Laietana hasta llegar sobre las 13.15 horas a la sede de la patronal, que estaba blindada por los Mossos d'Esquadra, a los que también han tirado latas de cerveza vacías y comida.

Un petardo ha generado una pequeña hoguera en los arbustos que están frente a la sede, y los manifestantes se mantienen sobre las 14.00 horas en Via Laietana cantando lemas como 'Guerra, guerra, guerra'.

La segunda jornada de huelga del sector del metal en la provincia de Barcelona mantiene parada la planta de la automovilística Ebro en Barcelona y continúa afectando también a la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona). Fuentes de Seat han asegurado a EFE que el seguimiento de la huelga por parte de alguno de sus proveedores continúa afectando a la actividad de las dos líneas de producción por paradas en el suministro, especialmente en la línea 2, la que fabrica el Cupra Formentor y el Seat y el Cupra León.

En cuanto a la planta de Ebro en la Zona Franca de Barcelona, al igual que ayer, continúa hoy si producir. Fuentes de Ebro han precisado a EFE que los piquetes situados a la entrada de la fábrica han impedido a los trabajadores acceder a ella.

En cambio, los sindicatos convocantes, CCOO y UGT de Catalunya, sostienen que, al igual que ayer, la huelga del metal está teniendo un amplísimo seguimiento en la industria y que está paralizando fábricas. Piquetes informativos se han situado de nuevo hoy a la entrada de fábricas del sector y en polígonos industriales de Barcelona y su área metropolitana.

La huelga convocada por CCOO y UGT en el sector del metal de Barcelona reivindica un mejor convenio para los próximos años, con aumentos salariales superiores a los ofrecidos por la patronal UPM y con una reducción de la jornada laboral. Este convenio sectorial afecta a unas 180.000 personas, si bien empresas como Seat tienen convenio colectivo propio.