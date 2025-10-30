Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del segundo día de paro convocado por UGT y CCOO y cortes de carreteras

Los trabajadores del metal llevan su protesta al centro de Barcelona / SANDRA ROMAN

Gabriel Ubieto

Montse Martínez

Este jueves, 30 de octubre, unos 180.000 trabajadores del sector del metal están llamados al que será el segundo paro de la metalurgia en Barcelona en décadas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias del paro del metal convocado por los sindicatos.

