Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del segundo día de paro convocado por UGT y CCOO y cortes de carreteras

Este jueves, 30 de octubre, unos 180.000 trabajadores del sector del metal están llamados al que será el segundo paro de la metalurgia en Barcelona en décadas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias del paro del metal convocado por los sindicatos.

Detenido en Terrassa un conductor que ha intentado embestir a un piquete del sector del metal en un corte de carretera Los Mossos d'Esquadra han detenido a primera hora de este jueves a un conductor en Terrassa que ha intentado embestir a un grupo de manifestante del sector del metal que estaban haciendo un piquete con motivo del segundo día de huelga, según ha avanzado '3catinfo' y han confirmado fuentes policiales al ACN. Hacia las cinco de la mañana, el piquete ha cortado la circulación a la altura de la rotonda de las calles Colom y Aries, junto a la salida de la C-58. En ese momento, un conductor ha acelerado el coche hacia los manifestantes. Los mossos que se encontraban en el lugar, junto a la policía local, se pusieron delante pero el conductor no redujo la marcha. Finalmente, le han podido detener y detener. No ha habido heridos.

Afectaciones en varias vías en los alrededores de Barcelona por la huelga Varias vías presentan cortes y afectaciones a primera hora de este jueves por las manifestaciones con motivo de la huelga del metal para protestar contra la ruptura de las negociaciones con la patronal para el nuevo convenio. En concreto, se encuentra cortada la salida 609 de la A-2 en Cornellà de Llobregat, la C-25 entre Sant Fruitós de Bages y Sallent, así como la salida 140 de esta vía; y la BV-4511 también en Sant Fruitós de Bages. Este miércoles los manifestantes también cortaron varias vías a primera hora de la mañana.

Los manifestantes han cortado la salida 18B de la Ronda Litoral y se acumulan 5 kilómetros de retenciones Los manifestantes han cortado la salida 18B de la Ronda Litoral, Zona Franca / carrer 3 Port Cargo sud, donde se acumulan 5 kilómetros de retenciones en sentido al Nus de la Trinitat.

Cortes en el Bages

Problemas de circulación Empiezan los problemas de circulación por manifestaciones.

Segundo día de movilización Este jueves, segundo día de movilización, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han convocado una manifestación a las 12 del mediodía en la plaza Portal de la Pau. Desde allí, irán hasta la sede de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), en Via Laietana.

Sin incidencias viarias esta tarde De momento no hay constancia de afectaciones de tráfico esta tarde por las protestas del sector del metal.

¿Qué ha pasado hasta ahora? La primera de las dos jornadas de huelga convocadas en el sector del metal en la provincia de Barcelona ha obligado a parar plantas como la de Ebro y ha afectado a la producción en Seat, mientras que las protestas de los trabajadores han colapsado los accesos viarios a la capital. Unos 180.000 trabajadores del metal están llamados a secundar los dos días de huelga, hoy y mañana, para reclamar mejoras laborales y salariales, tras fracasar la mediación con la parte empresarial. Esto es lo más importante que ha pasado hasta ahora. El sindicato CCOO ha asegurado que el paro está teniendo un seguimiento del cien por cien en empresas grandes y medianas, en fábricas como las de Ebro, La Farga, Ficosa, Gestamp o Mecalux. Así, han ido a la huelga, según sus datos, los trabajadores de Ebro, La Farga, Fainsa, Kostal, Ficosa, Denso BCN, Gestamp, PAM, Marelli, Mecalux, Motherson, Shandar y J.Juan, entre otras. Estas fábricas "están paradas" y "la gente no ha entrado a trabajar", ha señalado este sindicato, convocante de la huelga junto a UGT. Estos datos hacen referencia a los turnos de anoche y de esta mañana.

Por su parte, Cecot, la patronal del Vallès, ha cifrado el seguimiento de la huelga en el 18,7 % de los trabajadores en el turno de mañana de las empresas asociadas a ella. En conjunto, el 63 % de las empresas del sector vinculadas a esta organización patronal asegura haber podido mantener la actividad con normalidad y un 12 % de forma parcial, mientra que un 25 % informa de paradas totales. Afectación en Ebro y Seat En el caso de Ebro, fuentes de la empresa han explicado a Efe que los piquetes sindicales han impedido a la plantilla entrar en las instalaciones ni el turno de noche, que debía empezar ayer a las 22:00 horas, ni tampoco el de esta mañana, que debía comenzar a las 06:00h. CCOO, en cambio, asegura que la huelga en reivindicación de un convenio digno ha tenido un seguimiento unánime en esta planta y que por ello no ha habido producción en las instalaciones.

El seguimiento de la huelga en algunos proveedores de Seat ha provocado que las dos líneas de producción que operan actualmente en la planta de Martorell (Barcelona) se hayan visto afectadas este miércoles "por paradas en el suministro", en especial la línea 2. "Estamos analizando la situación a cada minuto y trabajando para minimizar el impacto en volumen en lo que está en nuestras manos", han asegurado a EFE fuentes de Seat. Este fabricante de automóviles tiene convenio propio, por lo que no le afecta la protesta y los trabajadores de la planta han podido acceder y salir de la fábrica de Martorell sin dificultades. Protesta ante Foment Algo más de un millar de trabajadores del sector se han concentrado a mediodía ante la sede de Foment de Treball para reclamar a la patronal un cambio de actitud. Los trabajadores, que enarbolan pancartas con lemas como "Metal en lucha", protestan por el bloqueo del convenio colectivo y acusan a la patronal del sector de intentar evitar un incremento salarial efectivo y la reducción de la jornada laboral. CCOO calcula que unas 1.500 personas se han manifestado ante la sede de la patronal catalana, en la Via Laietana, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona cifra la asistencia a la concentración en 1.150 trabajadores. Colapso en los accesos a Barcelona A primera hora de la mañana, grupos de trabajadores del sector del metal han cortado varias carreteras en la red viaria de Barcelona como la ronda litoral a la altura de Mercabarna y la C-32 en Cornellà de Llobregat, provocando retenciones importantes en los accesos a la capital catalana.

Los sindicatos sostienen que la patronal no quiere aplicar la revisión salarial vinculada al IPC y busca eliminar permisos retribuidos, al tiempo que rechaza la reducción de jornada.

La Unión Patronal Metalúrgica (UPM), por su parte, ha asegurado que presentó el pasado lunes una propuesta "equilibrada" que "debería haber sido suficiente para desconvocar la huelga". La patronal ha indicado que puso sobre la mesa de negociaciones incrementos salariales del 3 % para 2025, del 2,75 % en 2026 y del 2,5 % en 2027, "valores todos ellos por encima de la previsión del IPC para esos años".

Cecot sitúa en el 18,7% el seguimiento de la huelga del sector metal entre sus empresas asociadas Cecot ha situado en el 18,69% el seguimiento de la huelga del sector del metal entre sus empresas asociadas hasta las 12.00 horas de el miércoles, en un comunicado. La patronal ha explicado que un 77% de las empresas asegura "no haber registrado ninguna incidencia" significativa durante la mañana, mientras que un 8% ha tenido incidencias leves y un 16%, afectaciones moderadas o graves. En total, el 63% de las empresas ha podido mantener la actividad productiva con normalidad, un 12%, de forma parcial, y un 25% han parado la actividad.