Holaluz completa su reestructuración financiera y prevé alcanzar el 'break-even' durante la segunda mitad del año

La compañía energética Holaluz ha informado este jueves de que ha completado una ampliación de capital de 22 millones de euros y ha puesto en marcha un plan de reestructuración de la deuda financiera, que cubre el 100% de la deuda sin aplicar quitas a acreedores, extendiendo vencimientos hasta 2028, con aproximadamente el 70% respaldado por el ICO. Como resultado de ello, Icosium Investment se ha convertido en accionista mayoritario con más del 30% del capital social.

El plan, que fue aprobado el 10 de marzo, pero que no entró en vigor hasta el 29 de julio debido a plazos administrativos de homologación judicial, ha condicionado tanto la ejecución del préstamo convertible como el inicio del plan de negocio, previsto originalmente para enero. Este retraso impactó negativamente en los resultados del semestre, ha indicado la empresa en un comunicado.

El ebitda normalizado consolidado se situó en -2,1 millones de euros (frente a los 3,9 millones del primer semestre de 2024), debido a los ajustes temporales requeridos por la homologación judicial del plan de reestructuración. En Energy Management, el ebitda normalizado fue de 0,3 millones (cuando en el mismo periodo de 2024 había sido de 9,8 millones), "resultado de una gestión prudente centrada en preservación de liquidez durante el periodo de reestructuración", que limitó temporalmente la generación de margen comercial, agrega el comunicado. A partir del segundo trimestre, la actividad ha comenzado a normalizarse.

La política de protección de caja también limitó la inversión en captación, reduciendo los contratos un 20% hasta 255.167. La facturación en Energy Management se situó en 64,7 millones de euros, un 27% menos que los 88,6 millones del año anterior.

Con la normalización operativa tras la entrada en vigor del plan y la mejora sostenida del gross profit en sus negocios, Holaluz prevé alcanzar el break-even operativo durante el segundo semestre de 2025, marcando el inicio de una etapa de crecimiento rentable y escalable.

Transformación operativa con IA

"Holaluz inicia esta nueva etapa con una estructura de capital fortalecida, costes optimizados y un liderazgo tecnológico único en almacenamiento", ha valorado Carlota Pi, presidenta ejecutiva y cofundadora de Holaluz. "La mejora de márgenes en Energy Management, junto con el sólido unit economics en Solar, nos posicionan para alcanzar el break-even operativo este semestre y capturar las oportunidades de un mercado en transformación", ha agregado Pi.

En estos meses, Holaluz ha consolidado una estructura más eficiente gracias al uso intensivo de inteligencia artificial y automatización, logrando una reducción del 30% en costes operativos y de personal de hasta 8,4 millones de euros, manteniendo un índice de 4,1 sobre 5 de satisfacción en Trustpilot y una base sólida de más de 255.000 contratos gestionados.

El hito de este primer semestre ha sido la penetración de baterías del 81% en junio de 2025, frente al 28% de un año antes y muy superior al 30% de media del mercado español. Este logro posiciona a Holaluz como referente europeo en soluciones solares con almacenamiento. El negocio de Solar y Almacenamiento redujo pérdidas un 83% respecto a 2023, pasando de un ebitda normalizado de -12,4 millones de euros a 2,4 millones y acercándose a la rentabilidad.