Fluidra lidera las alzas en el Ibex tras ganar 163 millones en los nueve primeros meses del año, un 33% más

La multinacional catalana Fluidra, especializada para el sector de equipamiento de las piscinas, se ha anotado este jueves la mayor revalorización del Ibex 35. La compañía ha subido un 9,44% en la sesión tras presentar resultados y ganar 163 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 33% más que en el mismo periodo de 2024. Al cierre bursátil, los títulos del grupo han ganado hasta 2,18 euros y se intercambian a 25,28 euros por acción. En el año acumula un alza del 9%.

La empresa cerró el periodo con unas ventas de 1.724 millones, un 5% más y un 7% más a tipo de cambio y perímetro constantes, con un crecimiento del volumen en todas las regiones y una contribución positiva de los precios, que compensaron los efectos negativos del tipo de cambio.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 411 millones, un 6% más, con un margen del 24%, lo que refleja el mayor volumen y la constante disciplina operativa, al tiempo que se sigue invirtiendo en crecimiento. Fluidra ha asegurado que confía en cumplir las previsiones para el presente ejercicio, en las que contempla unas ventas de entre 2.160 y 2.220 millones de euros, un Ebitda ajustado de entre 500 y 520 millones de euros.

Los analistas de Bankinter han reiterado su posición de compra para este valor con un precio objetivo a medio plazo de 27,50 euros por acción. Por otra parte, los analistas de XTB se destacan el crecimiento de la compañía en todas las geografías con una mejora de la rentabilidad, pese a la caída del dólar y el revés arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este sentido, la empresa ha recordado que está compensando el impacto de los aranceles este año mediante palancas comerciales, una mayor colaboración con los proveedores y la "excelencia" operativa a través de iniciativas de eficiencia.