Centros Locales de Servicios a las Empresas, una red de apoyo que convierte las ideas en oportunidades

En un entorno cada vez más competitivo, emprender o hacer crecer una empresa puede parecer una aventura llena de incógnitas. Pero en la provincia de Barcelona, miles de emprendedores y empresas cuentan con una red sólida y cercana que hace que este camino sea mucho más accesible, eficiente y seguro: los Centros Locales de Servicios a las Empresas (CLSE).

Este ecosistema local de impulso empresarial —formado por 86 centros repartidos por todo el territorio— se ha convertido en una pieza clave para la dinamización económica. Los CLSE, que cuentan con el apoyo técnico y económico de la Diputación de Barcelona, ofrecen servicios personalizados y especializados de asesoramiento, orientación, formación, tramitación, consolidación y crecimiento empresarial, adaptados a las necesidades de cada persona emprendedora o negocio.

Resultados que hablan por sí solos

Durante 2024, los CLSE atendieron a casi 60.000 personas y más de 36.500 empresas, impulsando la creación de 2.417 proyectos y 3.130 puestos de trabajo nuevos. Además, proporcionaron más de 123.000 servicios de información y 55.500 asesoramientos puntuales; y acompañaron en el análisis de viabilidad empresarial de 3.124 iniciativas.

Este volumen de actividad no solo evidencia el alcance de la red, sino también su eficacia y su impacto real: la tasa de supervivencia de las empresas asesoradas por los CLSE es del 66,1% tres años después de su creación, 5,8 puntos porcentuales por encima de la media provincial según datos del INE.

Acompañamiento durante el ciclo de vida empresarial

Los CLSE no son solo un recurso para empezar, también son un aliado estratégico para la consolidación y el crecimiento de las empresas. Además de los servicios de orientación y asesoramiento, muchos centros ofrecen formación empresarial especializada, espacios de alojamiento y servicios específicos para la consolidación o la internacionalización.

Muchos de los CLSE se han convertido en Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) acreditados por el Ministerio de Industria y Turismo. Estos puntos, que este año celebran sus 10 años de funcionamiento, facilitan la tramitación electrónica del alta como empresa o persona autónoma, lo que ahorra tiempo y dinero a los usuarios, que valoran el servicio con una satisfacción excelente.

Centro local de servicios a las empresas, Manresa. / Diputació de Barcelona

Pero el apoyo no termina con el inicio del negocio. Iniciativas como el programa “Acelera el Crecimiento”, impulsado conjuntamente con PIMEC, ayudan cada año a medio centenar de pequeñas y medianas empresas a diseñar e implementar un plan de crecimiento, contribuyendo así a un tejido empresarial más competitivo y resiliente. Los resultados demuestran que el programa tiene un impacto directo en el negocio de las empresas participantes, ya que tres años después de pasar por él aumentan de media su facturación en un 30%, su plantilla en un 25% y sus beneficios en un 35%.

Un contexto favorable

Todo esto se desarrolla en un momento especialmente positivo: la provincia de Barcelona registra la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) más alta de los últimos 21 años, con un 9% de la población adulta implicada en actividades empresariales en fase inicial, según datos del informe Global Entrepreneurship Monitor Catalunya 2024-2025.

Esta efervescencia emprendedora, sumada al apoyo cercano y eficaz de los CLSE, convierte a la provincia en un motor de innovación, talento y creación de oportunidades empresariales.

Porque emprender no tiene por qué ser tan difícil

Los CLSE demuestran que, con el acompañamiento adecuado, las buenas ideas pueden convertirse en negocios viables, sostenibles y con futuro. Y que los gobiernos locales, con el apoyo de la Diputación de Barcelona, pueden jugar un papel clave en el desarrollo económico del territorio. Emprender es un reto, pero en las comarcas de Barcelona, no hace falta hacerlo solo.