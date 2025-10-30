"Canas y ganas" en el BAC, el nuevo espacio de innovación industrial y economía circular de Barcelona

Emprender en equipo "con canas y ganas". Con esta filosofía arranca el BAC (Barcelona Circular), el nuevo polo de emprendimiento e innovación inaugurado este jueves y que pretende acompañar a la industria ante los dos grandes retos que tiene por delante: la sostenibilidad y la transformación digital. "Necesitamos talento joven pero también talento experto en estas materias para acompañar la tan necesaria transformación de la industria", apunta su directora Mariona González.

El centro, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, junto a Mondragon Unibertsitatea y TeamLabs, pone en práctica la metodología de aprendizaje learning by doing de Mondragón, a través de su grado universitario Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN), que ya cursan más de 200 jóvenes en Barcelona. De este modo, el nuevo equipamiento nace especializado en la transformación digital de las pymes industriales y en la implementación de nuevos modelos de economía circular con el objetivo de atraer y generar talento y empleo de calidad.

"Aquí no se hacen propuestas de negocio en powerpoint -subraya González-, sino que desde el primer día se hacen propuestas de negocio que se testean en el mercado, con facturación y beneficios". BAC cuenta "con una red de 88 expertos que dan servicio a los emprendedores y que acompañan los procesos de transformación con espacios de incubación y aceleración, con el propósito de guiar la transformación de la industria con talento joven".

Inversión de 2,7 millones

Las nuevas instalaciones se ubican en una antigua nave industrial de la calle Asunción, número 16, en el barrio del Bon Pastor, en Sant Andreu (Barcelona) y disponen de 3.400 metros cuadrados distribuidos en tres plantas "con aulas de formación, co-working, talleres de fabricación digital, de optimización de recursos y de reducción de residuos", indica la directora. La rehabilitación del inmueble, realizada en cinco meses, ha costado 2,7 millones de euros y ha sido liderado por ConstruNext, junto a Marta Badia de Blossom y 4RQ utilizando estrategias sostenibles y materiales que provenían de la economía circular.

Además de la formación, el BAC se relaciona con su entorno a través de colaboraciones con el tejido empresarial del Bon Pastor, vehiculando la innovación hacia las diferentes compañías que operan en el barrio, próximo a los polígonos industriales del Besòs, y donde se localizan más de 700 pymes.

Barcelona estrena el BAC, un polo de actividad económica dedicado a la economía circular en el Bon Pastor / Elisenda Pons

El alcalde, Jaume Collboni, y el presidente de la Corporación Mondragón, Pello Rodríguez, han reivindicado durante la inauguración de BAC la apuesta de la ciudad por la formación a través de la colaboración público-privada. Collboni ha señalado que el nuevo centro sintetiza a la perfección el modelo de desarrollo económico por el que apuesta el gobierno municipal, dirigido a posicionar Barcelona en sectores estratégicos e "irradiando su influencia a un territorio en concreto", en este caso al barrio del Bon Pastor. "Estamos convencidos que el sector de la economía circular tiene un largo recorrido no solo en cuanto a eficiencia, concienciación y lucha contra el cambio climático, sino que además puede ser un negocio", ha insistido Collboni.

Por su parte, Rodríguez ha celebrado que con el nuevo centro se "refuerza la apuesta de Mondragón por la formación", así como por su presencia en Catalunya y su capital, a través de su modelo basado en la cooperación que, ha defendido, "no solo transforma empresas, sino también sociedades". El presidente de la Corporación ha recordado que el grupo, que factura 11.200 millones de euros, ya cuenta con 10.000 empleos directos repartidos en el territorio catalán y una presencia diversificada en sectores como la industria o la inteligencia artificial. "Mondragón quiere seguir sumando y multiplicando en Catalunya y en Barcelona, generando alianzas, empleo de calidad, innovación y valor social, y todo ello todos juntos", ha concluido.

El BAC es el segundo espacio físico de impulso económico especializado de la ciudad, después de la puesta en marcha el pasado mes de mayo del Barcelona XRLAB, polo de actividad económica sobre las industrias creativas en el distrito de Sant Martí. El tercero, ya preparándose, será el BUI (Barcelona Urban Innovation), impulsado por el Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), que se especializará en la innovación urbana y la construcción sostenible y se ubicará en el 22@; y el cuarto, centrará su actividad en la economía de los cuidados del envejecimiento.