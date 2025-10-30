Arranca el plazo de aceptación de la opa de la familia Serra sobre el total del Grupo Catalana Occidente

Esta semana, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno a la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria lanzada por Inocsa sobre el Grupo Catalana Occident (GCO). La luz verde se apoya "al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo y sus anexos, tras las últimas modificaciones del 24 de octubre" expresó el organismo supervisor en un comunidado este miércoles. Así, echa andar la ofensiva. Desde hoy se abre el plazo de aceptación de la oferta, que finalizará el próximo 28 de noviembre, ambos incluidos, según ha informado la CNMV.

Una operación anunciada en marzo

La operación fue anunciada el pasado 27 de marzo. Fue entonces cuando la sociedad patrimonial Inocsa, con la que la familia Serra controla más del 60% de Grupo Catalana Occident (GCO), manifestó su intencion de adquirir la totalidad de las acciones de la aseguradora, es decir, el 37,97% restante que no posee y que incluye un total de 45.558.958 de títulos. Sin embargo, fue el 28 de abril cuando sociedad presentó oficialmente la operación, y admitida a trámite el pasado 16 de mayo.

La CNMV autorizó finalmente esta semana el la opa, tras un cambio en el precio de la acción. En un principio, este se situó en 50 euros. Ahora, en 49,75 euros. Como alternativa, se ofrece el canje de una acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada una de las 43,9 millones de acciones de GCO, hasta un máximo de 8 millones de títulos, equivalentes al 6,7% del capital. Los accionistas, eso sí, no podrán combinar ambas modalidades, por lo que si optan por el canje, se deberá hacer por la totalidad de las acciones aportadas. Para garantizar la oferta se ha presentado un aval de 2.277,9 millones de euros otorgado por CaixaBank.

Asimismo, la operación queda condicionada a que sea aceptada por los accionistas que al menos representan el 12,24% del capital, unas 4,68 millones de acciones.

Crecimiento y consolidación

Tal y como anunció la compañía en un comunicado el pasado mes de marzo, el objetivo de la opa es el de "ofrecer a los accionistas un precio atractivo, que supera el máximo histórico de cotización de GCO, y al mismo tiempo garantizar la continuidad del crecimiento de la aseguradora".

Catalana Occident es una de las históricas en el sector, que acumula una trayectoria de 150 años en el sector asegurador. En 1997 comenzó a cotizar en bolsa y, desde entonces, ha crecido mediante adquisiciones estratégicas como Seguros Bilbao, Atradius o Plus Ultra Seguros. En los últimos años, ha seguido consolidando su posición con otras operaciones como la compra del grupo funerario Mémora en 2022 por 387,5 millones y la unificación de sus distintas marcas bajo el nombre Occident.

En este último año, desde el anuncio de la opa, GCO se ha revalorizado en el BME más de un 35%. Así, si el jueves 27 de marzo sus acciones cotizaban a un precio unitario de 42,25 euros, tan solo un día después, a fecha de viernes 28 de marzo, su valor ascendió a 49,05 euros, manteniendose estable desde entonces.