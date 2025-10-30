Laura Lobo, abogada, desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"

¿Poner a tu pareja como cotitular de tu cuenta es una donación? La respuesta es no. El Tribunal Supremo lo ha dejado claro: compartir una cuenta bancaria no es lo mismo que compartir el dinero. La abogada Laura Lobo, especialista en familia y herencias, lo ha explicado en un vídeo en Instagram que está haciendo pensar a más de uno. Lo que parece un gesto de confianza entre pareja o familia puede acabar siendo un quebradero de cabeza legal si no se entiende bien qué implica realmente la cotitularidad.

No, poner a tu pareja como cotitular no es una donación

“La cotitularidad de una cuenta no implica una copropiedad del dinero”, explica Lobo con rotundidad. Y añade: “Ser cotitular solo da acceso al dinero, pero no convierte a nadie en propietario”. Según el Tribunal Supremo, el hecho de que dos personas figuren como titulares en una misma cuenta no significa que el dinero pertenezca a ambas. Lo único que otorga esa condición es la posibilidad de disponer del dinero, no su propiedad.

Por tanto, si el dinero lo ha ingresado una sola persona, esa persona sigue siendo la dueña, aunque haya otra que figure como cotitular.

El error que más se repite en las herencias

Este malentendido es muy común cuando fallece un familiar y aparece una cuenta compartida. Muchas veces se cree que el cotitular superviviente puede quedarse con el dinero, pero no es así. “Hay que tener en cuenta el origen del dinero para determinar si forma parte o no de la herencia”, señala Lobo.

Si los ingresos proceden del fallecido, ese dinero se considera parte de la masa hereditaria y pasa a los herederos, aunque en la cuenta figure otra persona. Por eso, las cuentas conjuntas pueden convertirse en un foco de conflicto familiar si no se deja claro quién era realmente el propietario de los fondos.

El detalle que casi nadie tiene en cuenta

Muchos padres, madres o parejas ponen a sus hijos o cónyuges como cotitulares “por si pasa algo” o para facilitar gestiones bancarias. Sin embargo, ese gesto de confianza puede tener consecuencias legales inesperadas. “La cotitularidad implica disponibilidad, no propiedad”, recuerda la abogada.

Por eso, los expertos recomiendan documentar siempre de dónde proviene el dinero y dejar constancia escrita de quién es el verdadero titular. De lo contrario, cuando llega una herencia o un conflicto familiar, la discusión puede acabar en los tribunales.

La clave está en el origen del dinero

Si no quieres problemas, revisa de quién salen los ingresos. Según explica Lobo, esa es la prueba fundamental para saber a quién pertenece realmente el dinero de una cuenta compartida. En otras palabras, el que ingresa el dinero, es el propietario, aunque haya otro nombre en la cuenta.

Laura Lobo, que acumula miles de seguidores por su manera clara y directa de explicar temas legales cotidianos, insiste en algo que parece obvio, pero que pocos aplican: “Compartir una cuenta no es compartir el dinero.”

Un matiz que puede ahorrarte discusiones, herencias complicadas y problemas legales.