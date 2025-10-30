Más de 2.500 trabajadores del metal se manifiestan en Barcelona en su segunda jornada de huelga

Más de 2.500 trabajadores del sector del metal se han manifestado este jueves en Barcelona para reclamar un nuevo convenio con mejores condiciones laborales, según los datos de la Guardia Urbana de la ciudad, según informa la agencia Europa Press. Se trata de la segunda jornada de huelga del sector. Los sindicatos convocantes de la protesta (CCOO y UGT de Catalunya) han cifrado en más de 10.000 participantes. La patronal Cecot ha señalado que el impacto de la huelga en el sector siderometalúrgico ha sido "muy heterogéneo en función del tamaño de las empresas y su actividad principal", según una encuesta que ha realizado la organización. Los manifestantes han llegado a lanzar huevos y fruta contra la fachada de Foment del Treball en Barcelona para reclamar un nuevo convenio

La patronal cifra el seguimiento de la segunda jornada de huelga alrededor del 19,14%, según se desprende de las respuestas de las empresas asociadas a Cecot que han respondido al cuestionario. Estos datos se han obtenido de 63 formularios de empresas que emplean a un total de 7.962 trabajadores.

La manifestación de los trabajadores ha empezado a las 12 horas en el Portal de la Pau de Barcelona y ha recorrido el Passeig de Colom y Via Laietana hasta llegar sobre las 13.15 horas a la sede de Foment del Treball, que estaba blindada por los Mossos d'Esquadra.

Los trabajadores, que se han quedado en la zona hasta pasadas las 14 horas, han lanzados huevos, fruta y latas de cerveza vacías contra la fachada de la patronal, así como a los Mossos, y un petardo ha generado una pequeña hoguera en los arbustos que están frente al edificio, según recoge la agencia Europa Press.

Durante todo el recorrido, los manifestantes han entonado cánticos como 'A por ellos' o 'Metal en lucha', han hecho sonar constantemente pitos y bocinas y han encendido botes de humo y petardos, unas acciones que se han acentuado al llegar a Foment.

Los sindicatos reclaman a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) un nuevo convenio con mejores condiciones salariales, así como medidas para reducir la jornada laboral y la siniestralidad. "Confiamos en que los contactos previstos en los próximos días permitan retomar la negociación en un clima de responsabilidad y respeto mutuo, para garantizar la estabilidad laboral y el buen funcionamiento de la industria metalúrgica catalana", ha señalado la patronal en un comunicado de prensa.

Un éxito de huelga

En declaraciones a la prensa, tanto la secretaria general de UGT-Fica de Catalunya, Antonia Fuentes, como el secretario general de CC.OO. Indústria de Catalunya, Josep Rueda, han asegurado que esta segunda jornada de huelga ha sido un "éxito".

Fuentes ha lamentado que la patronal, que sigue teniendo una postura "prepotente", no se ha puesto en contacto con ellos para continuar con las negociaciones, y ha explicado que analizarán cómo ha ido la huelga para planear nuevas acciones.

Por su parte, Rueda ha defendido que los sindicatos están en una posición de fuerza tras las movilizaciones y ha alertado: "Noviembre va a venir calentito si la patronal no se sienta y somos capaces de todos y todas flexibilizar nuestra postura".