Así puedes solicitar el Ingreso Mínimo Vital desde casa: modalidades y requisitos

El Ministerio de Seguridad Social pone a disposición de los ciudadanos dos alternativas para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde casa y de manera completamente online. Establece dos formas: con certificado electrónico o usuario y contraseña en cl@ve a través de la Sede Electrónica; así como mediante un servicio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la tramitación sin certificado, adjuntando la documentación requerida.

Debemos especificar que, en caso de no poseer el certificado digital y recurrir al servicio específico del INSS, será necesario adjuntar los documentos identificativos y el resto de papeles requeridos para la resolución del expediente.

Por otro lado, conviene revisar los requisitos para acceder al formulario. Entre los elementos necesarios se encuentran datos personales, una dirección de correo válida, hacer una foto y adjuntar imágenes del DNI o NIE para verificar la identidad. Además, la plataforma ofrece un vídeo explicativo sobre el funcionamiento del proceso.

El Ministerio de Seguridad Social habría dispuesto dos vías para llevar a cabo la solicitud del IMV de forma online:

Modalidad con certificado electrónico o cl@ve : Se tramita a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Se precisaría de autenticación con certificado o con usuario/cl@ve; puede intervenir un representante con su certificado o cl@ve

: Se tramita a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Se precisaría de autenticación con certificado o con usuario/cl@ve; puede intervenir un representante con su certificado o cl@ve Modalidad sin certificado digital: Se tramita a través del servicio habilitado por el INSS para solicitud sin certificado. Será necesario adjuntar documentos identificativos y la documentación necesaria para resolver la solicitud

Qué se necesita para realizar el proceso

A través de la Sede Electrónica del Ministerio de la Seguridad Social, se exigirá tener la documentación actualizada en caso de que se precise. Es recomendable que, aparte del correo electrónico y las fotografías del documento de identidad, se tengan en cuenta otros puntos clave:

Identidad : DNI o NIE en el caso de las personas extranjeras.

: DNI o NIE en el caso de las personas extranjeras. Residencia legal en España : inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o tarjeta de identidad de extranjeros.

: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o tarjeta de identidad de extranjeros. Domicilio en España : certificado de empadronamiento con todas las personas empadronadas y fecha de antigüedad.

: certificado de empadronamiento con todas las personas empadronadas y fecha de antigüedad. Unidad de convivencia: libro de familia, certificado de nacimiento del registro civil de los hijos o inscripción en el registro de parejas de hecho.

Por otro lado, el sitio web oficial ampliará el periodo para acreditar situaciones administrativas, familiares, de residencia y patrimoniales, así como las excepciones aplicables.

Cómo se puede consultar y modificar la solicitud

Una vez que la solicitud quede presentada, el usuario podrá acceder en todo momento al documento para revisar la información, o simplemente seguir la evolución de dicha solicitud. Además, en caso de faltar cualquier documento, el usuario podrá añadirlo al resto de documentación, según establece el formulario.

En caso de tener dudas, la institución ofrecerá a sus usuarios distintos servicios de ayuda como simuladores, consultas telefónicas o consultas mediante el asistente virtual de la Seguridad Social. Mediante el empleo de estos métodos telemáticos, la institución pretende agilizar los procesos burocráticos y ofrecer mayor variedad de opciones a los ciudadanos.