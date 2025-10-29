Vivienda
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Este simple papel puede ahorrarte miles de euros"
El inversor ha compartido un nuevo consejo para todas las personas que vayan a comprar un piso
La situación inmobiliaria en España es alarmante. Comprar una casa o un piso se ha vuelto una misión imposible, debido al aumento de la demanda y a los precios elevados. Esta problemática no afecta únicamente a la compra de vivienda, sino también al alquiler.
Esta situación se debe a distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística, que han hecho que el proceso de adquirir una propiedad en la península ibérica sea cada vez más complicado.
Hace unos días, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, conocido en redes sociales como @sergioexcellencecircle, advirtió a todas las personas que quieren comprarse un piso en España, ya que "este simple papel puede ahorrarte miles de euros".
"Nunca compres un piso sin él, y, sobre todo, si lo tienes, asegúrate de que nunca tenga más de siete días, porque si no, puedes acabar pagando las deudas del antiguo propietario", empieza explicando.
Se trata del certificado de la comunidad, un documento que demuestra que el piso no tiene deudas con la comunidad: "Ese certificado sólo debería ser válido durante siete días desde que se emite".
El principal motivo es que, a partir de ese momento, el notario o el banco "puede rechazarlo". Además, la comunidad podría "aprobar nuevas derramas o gastos que tú heredarás sin saberlo".
Antes de firmar el contrato, el experto inmobiliario advierte que es muy importante revisar la fecha, ya que este debe tener menos de siete días desde su firma por el administrador o por el presidente.
"Este simple papel puede ahorrarte miles de euros", acaba diciendo a todos sus seguidores de TikTok.
