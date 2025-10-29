La Reserva Federal cumple con lo esperado y consuma su segunda rebaja consecutiva de tipos de 0,25 puntos

La Reserva Federal ha cumplido con lo esperado este miércoles y ha anunciado un nuevo recorte de los tipos de interés. El objetivo de esta rebaja de tipos es fortalecer el mercado laboral estadounidense. De esta forma, el precio del dinero queda en el rango del entre el 4% y el 3,75%. Se trata de la segunda bajada del precio del dinero tras haber realizado un movimiento similar el pasado mes de septiembre con el objetivo de dinamizar la actividad económica. Este nuevo ajuste sucede al decretado el 17 de septiembre en idéntica proporción, así como a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024.

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto. Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución. La inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene algo elevada", ha resumido la Fed.

La entidad ha señalado en el comunicado que la incertidumbre sobre la economía global sigue siendo "alta", lo que obligará a la institución continuar "pendiente" de lso riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación, especialmente tras apreciar un "debilitamiento en el mercado laboral estadounidense".

En términos similares se ha expresado Jerome Powell, el presidente de la institución, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de gobernadores de la autoridad monetaria. "Seguimos enfrentando riesgos. En nuestros debates ha habido opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre. Una nueva reducción de la tasa de política monetaria en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Ni mucho menos", ha explicado Powell en su comparecencia ante los medios de comunicación. "Aún no hemos tomado una decisión sobre diciembre. No tomamos decisiones por adelantado, pero en este caso quiero añadir que no se trata de una conclusión inevitable. De hecho, está lejos de serlo", ha asegurado.

La institución monetaria se encuentra en un contexto de fuertes presiones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para controlar las decisiones de Powell. El mandatario ha emprendedido desde hace meses una campaña en la que ha empleado todo tipo de insultos y faltas de respeto contra Powell buscando su dimisión. El presidente aboga por una política monetaria aún más agresiva que profundice la rebaja de tipos para acelerar la actividad económica estadounidense, cuando queda poco más de un año para las elecciones de mitad de mandato, que podría suponer una rebaja de la cuota de poder de los republicanos.

Análisis del entorno macroeconómico

A la hora de volver a modificar las tasas de referencia, la Reserva Federal asegura que analizará "con detalle" los datos entrantes, el entorno macroeconómico y el equilibrio de riesgos. El instituto emisor ha asegurado que está "preparado" para ajustar los tipos de ser necesario, para lo que se estudiará las lecturas del mercado laboral, de inflación y sus expectativas de evolución futura, así como los efectos derivados de acontecimientos internacionales y financieros.

Por otro lado, la Fed ha comunicado la finalización de sus planes de reducción del balance desde el próximo 1 de diciembre. Así, se dejarán de reinvertir los principales de la deuda que venza entre bonos del Tesoro y titulizaciones hipotecarias.

Discrepancia de voto

La decisión de este miércoles ha vuelto a dividir a los miembros de la Reserva Federal. Stephen Miran abogaba por un recorte de 50 puntos básicos frente a la mayoría mientras que el gobernador de la Reserva Federal de Kansas, Jeffrey Schmid, defendía mantener los tipos sin cambios. La discrepancia de Miran es reseñable, dado que se enmarca en la guerra abierta entre el líder de la Fed, Jerome Powell, y Donald Trump, que insiste en bajar a toda costa el precio del dinero. Miran fue designado en septiembre por el mandatario republicano para que presionase para recortarlo de manera drástica.

Otros gobernadores alineados con la intención de Trump de rebajar los tipos, como la vicepresidenta del área de supervisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller, votaron a favor del cuarto de punto acordado. Cabe recordar que Bowman fue nominada para su cargo actual por el presidente, mientras que Waller figura en las quinielas para liderar la Fed cuando expire el mandato de Powell en mayo de 2026.