Red Eléctrica reconoce un "bajo" interés de las renovables por controlar la tensión del sistema

Red Eléctrica está inmersa en el control de tensión del sistema eléctrico español tras el apagón del 28 de abril y las variaciones bruscas de tensión en los últimos días de septiembre. Y la solución principal es que las decenas de miles de renovables que hay en el país puedan realizar esta tarea, que ahora se limita a las centrales convencionales (ciclos combinados, hidráulicas y nucleares).

Las instalaciones eólicas y fotovoltaicas tienen que adaptar su tecnología a esta nueva tarea y solicitar su habilitación a Red Eléctrica. Pero, de momento, el ritmo de solicitudes viables recibidas desde las instalaciones es aún "bajo", según el operador del sistema. A pesar de que las instalaciones han tenido desde junio para pensárselo y poner en marcha el proceso, ya que fue el día 12 de ese mes cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó esta medida.

A día de hoy, se han presentado ante Red Eléctrica solo 168 solicitudes para controlar la tensión, de las que 125 corresponden a instalaciones renovables no gestionables. De ese grupo de instalaciones renovables, solo 24 están en condiciones de comenzar las pruebas. El resto, o bien declaran no poder seguir consigna de tensión o bien están en fase de completar la documentación necesaria, según informa Red Eléctrica, sin dar más detalles.

De hecho, el operador del sistema ha decidido incentivar la participación de las renovables en este nuevo servicio, dándoles prioridad en la inyección de energía a la red, así como la posibilidad de que reduzcan la velocidad a la que realizan ese ejercicio. Desde el pasado 8 de octubre estas plantas tienen limitada la velocidad con la que inyectan energía en la red eléctrica de 2 a 15 minutos debido a que la rapidez en arrancar y parar es, precisamente, uno de los motivos de las variaciones bruscas de tensión.

Proceso de habilitación

Las instalaciones deben acreditar su capacidad técnica de dos maneras: a través de consignas de reactiva y de consignas de tensión. Según Red Eléctrica, esta segunda modalidad – seguimiento de consigna de tensión en tiempo real - es la que ofrece flexibilidad y permite a las instalaciones responder a las variaciones rápidas de tensión que pueden producirse en un sistema eléctrico en plena transformación.

Red Eléctrica afirma que muchas instalaciones renovables "tienen la obligación normativa de disponer de capacidad técnica para seguir consignas de tensión, con lo que se espera contar con recursos adicionales en el sistema en el corto plazo".

Además de las plantas renovables no gestionables, también han presentado solicitudes centrales de generación convencional como ciclos o hidráulicas que ya tienen la obligación de prestar el servicio de control dinámico de tensión en su modalidad básica (solo consignas de reactiva). Pero en el proceso se está dando prioridad a las renovables no gestionables, "ya que son las únicas que pueden ofrecer nuevos recursos al sistema".