Nvidia se convierte en la primera empresa del mundo en alcanzar los cinco billones de dólares de valoración gracias al impulso de la IA

El gigante Nvidia ha sido el primero en cruzar la meta. La compañía se ha convertido en la primera en alcanzar los cinco billones en capitalización bursátil (4,28 billones de euros) gracias a la euforia por la inversión en inteligencia artificial (IA). La empresa se corona como la cotizada más valiosa de todos los tiempos, en medio de las expectativas sobre el impacto en su negocio de la reunión que mantendrán el mandatario estadounidense Donald Trump y Xi Jinping, así como de los resultados que la multinacional dará a conocer a mediados de noviembre.

Las acciones del fabricante de microprocesadores, qeu despidieron la sesión del martes en los 201,03 dólares, lo que dejaba el valor de la compañía ligeramente por debajo de los cinco billones de dólares, llegaban a subir instantes después de la apertura de Wall Street hasta un 5,19%, llegando a cotizar en los 211,47 dólares, impulsado por la capitalización bursátil de Nvidia hasta los 5,13 billones de dólares, que equivalen a unos 4,4 billones de euros.

La negociación de los títulos de Nvidia se ha animado aún más tras los últimos comentarios de Donald Trump a borod del Air Force One, en los que el presidente de Estados Unidos ha confirmado que hablará este jueves con su homólogo chino sobre Blackwell, el modelo de infraestructura de IA de Nvidia, que el inquilino de la Casa Blanco calificó de "increíble", añadiendo que "probablemente esté diez años por delante de cualquier otro chip".

Nvidia acumula una revalorización de más del 50% en 2025 y ya se convirtió el pasado 9 de julio en la primera empresa en valer cuatro billones de dólares (3,43 billones de euros), después de haber conquista los tres billones de dólares (2,57 billones de euros) en junio de 2024 y los dos billones (1,71 billones de euros) en febrero del año pasado.

Fiebre de la IA

El rally de Nvidia está impulsado por la fiebre de la IA y ha llevado a la compañía a cuadruplicar el valor de sus acciones en menos de dos años, coronándose así como la empresa más valiosa del mundo y ampliando la distancia con las siguientes compañías en valor. En comparación, Microsoft y Apple, los otros dos gigantes tecnológicos estadounidenses que secundan a Nvidia como empresas más valiosas del mercado, alcanzaron en la jornada de este martes una capitalización bursátil de cuatro billones de dólares, mientras que Alphabet, matriz de Google, superó en septiembre los tres billones.

Nvidia publicará el próximo 19 de noviembre sus cuentas del tercer trimestre fiscal, que discurre entre agosto y octubre. En sus últimas cuentas publicadas, correspondientes al periodo de mayo a julio, segundo trimestre fiscal de Nvidia, el fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados Nvidia consiguió un beneficio neto de 26.422 millones de dólares (22.666 millones de euros), un 59,2% más que un año antes, con ingresos de 46.743 millones de dólares (40.098 millones de euros), un 55,6% más. De cara al tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia preveía ingresos de unos 54.000 millones de dólares (46.323 millones de euros).