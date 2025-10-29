Nartex Capital se transforma en gestora tras la aprobación de la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado a Nartex Capital, firma especializada en inversión de compañías de calidad, a operar como sociedad gestora de instituciones de inversión colectivas (SGIIC), tal y como ha informado la entidad este miércoles a través de un comunicado.

Según pone de manifiesto Nartex, la transformación supone "la evolución natural de un fondo que, desde su lanzamiento en diciembre de 2021, ha destacado por su estrategia y proceso de inversión". La compañía destaca que su trayectoria ha dado lugar "a unos resultados extraordinarios", con una rentabilidad superior en un 25% a la de los grandes fondos internacionales de su categoría. De este modo, Nartex ha logrado un "gran crecimiento en el volumen de activos", de más de 400 millones de activos bajo gestión en menos de cuatro años.

Además, la compañía ha declarado que "el alineamiento de intereses con sus co-inversores es total", puesto que el equipo gestor tiene todo su patrimonio invertido en el fondo. Nartex se especializa, según los detalles del comunicado, "en un universo de 120 compañías globales con modelos de negocio ganadores": monopolios u oligopolios naturales, un crecimiento estructural y predecible y retornos sobre capital incremental invertido crecientes.

En este sentido, el fondo busca construir un portfolio con múltiples fuentes de retorno descorrelacionadas entre sí, seleccionando las 20-25 compañías que ofrecen las mayores rentabilidades ajustadas por el riesgo asumido. "La transformación en gestora (SGIIC) es fruto del crecimiento y consolidación del fondo como uno de los actores principales del mundo de fondos independientes españoles", apostillan.

“Queremos ser uno de los referentes mundiales dentro de los fondos quality; nuestra obsesión es dar a nuestros co-inversores la mejor relación riesgo-retorno”, explica Tomás Maraver, CIO de Nartex Capital.

Por su parte, el responsable de Desarrollo de Negocio y Relación con Inversores de Nartex Capital, Íñigo Gasset, subraya: “En Nartex no tenemos inversores, sino co-inversores, porque tenemos todo nuestro patrimonio invertido en el fondo”, concluye.