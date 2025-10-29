Los mercados anticipan una bajada de tipos de la Reserva Federal

La reunión de política monetaria de la Reserva Federal es siempre un acontecimiento en Estados Unidos. La máxima autoridad a nivel bancario de la mayor potencia mundial vive en la actualidad una época de máximo protagonismo en la actualidad económica internacional. Representada por su presidente, Jerome Powell, la institución no se encuentra en buenos términos con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Powell y el magnate han chocado en numerosas ocasiones, más bien por la voluntad del segundo, ante la reticencia de la Fed a bajar los tipos.

Jerome "Inepto" Powell es uno de los motes que Trump ha dedicado al banquero, y ya ha dejado claro que elegirá a su candidato a la presidencia de la Fed muy pronto, pues el mandato de Powell finaliza el próximo año. Sin embargo, la presidencia aún la ocupa él, y suya será la responsabilidad de determinar si la Fed baja los tipos, como lleva meses reclamándole Trump, acusándolo, entre otros, de ser el culpable de la crisis de vivienda en EE.UU., o si los mantiene.

Los mercados, que no suelen errar en este tipo de cuestiones, se decantan más bien por lo primero. Los futuros ligados al índice Dow Jones, el mayor de Estados Unidos, crecían un 0,34% este miércoles, hasta los 47.833,50 puntos, al igual que los vinculados al Nasdaq, el selectivo tecnológico de EE.UU, y los del S&P 500, índice que aglutina a las mayores empresas del país. El sentimiento del mercado estadounidense es, ahora mismo, positivo, y puede acrecentarse a causa de la posible decisión de bajar los tipos en 25 puntos por parte de la Fed.

Debilitamiento del mercado de trabajo

Lo cierto es que es lo esperado, principalmente a causa del debilitamiento del empleo en el país, a pesar de la falta de datos macroeconómicos que tiene el país actualmente debido al cierre del Gobierno Federal. Pero incluso ante ese panorama la mayoría de analistas da por hecho que la reunión que concluye este miércoles decidirá otro recorte del 0,25%, idéntico al que ya realizó en su anterior junta de septiembre, cuando dejó el referencial en una horquilla entre 4 y el 4,25%.

Tal y como apunta 'EFE', muchos economistas, así como la mayoría de miembros del FOMC, según el último resumen de proyecciones de la Fed, creen el nivel adecuado para el precio del dinero para final de año estaría en un rango entre el 3,5 y el 3,75%, 50 puntos básicos por debajo del actual, aunque el persistente cierre federal pone ahora algo más en duda otro posible recorte en diciembre.

«Una rebaja de 25 puntos básicos parece prácticamente inevitable el 29 de octubre, dadas las preocupaciones en torno al mercado laboral», asegura el economista jefe de MFS Investment Management, Erik Weisman, en declaraciones a 'EFE' que apunta que, pese a la ausencia de datos importantes para analizar, la Fed ha decidido por el momento centrarse «en la debilidad de las nóminas».