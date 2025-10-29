Noel Horcajada, creador de contenido, prueba el menú de esta universidad española y no se corta en su valoración: "6,50€ y viene postre y pan, eh. Es muy ‘heavy’"

El creador de contenido Noel Horcajada empezó el 23 de octubre con un nuevo carrusel de vídeos en los que quiere “poner a prueba la comida de todas las facultades de la Universidad Complutense de Madrid”.

El joven comparte contenido en redes desde hace cuatro años y acumula 287.600 seguidores a finales de octubre. En varias ocasiones se ha hecho viral en TikTok por probar comida, como una palmera de chocolate gigante, el cruasán más grande de España u otros platos típicos de los lugares que visita.

Un menú por 6,50€

Esta vez, Noel decidió que la primera parada en su ruta gastronómica por la UCM debía ser la Facultad de Ciencias de la Información, porque su hermano “estudió periodismo ahí”.

En el vídeo, Horcajada empieza escogiendo qué puede comer a través de una pantalla de autoservicio de la cafetería. “Hay hasta menú saludable y menú vegano”, dice sorprendido.

El menú completo del día, que ha escogido el joven y tiene un precio de 6,50€, está compuesto por unos tallarines a la carbonara, sanjacobos con patatas, natillas, agua y pan. “6,50€ y viene postre y pan, eh. Es muy ‘heavy’. Muy buen precio”.

Sabor a recuerdos

El ‘tiktoker’ afirma que el menú “es muy barato” y que “el primer recuerdo” que le trae “es la comida del comedor de cuando era pequeño”. También explica a sus seguidores que quiere evaluar estas cafeterías, pero siempre teniendo en cuenta que “en un sitio así se cocina al por mayor”.

Centrándose particularmente en los platos, Horcajada destaca que “la pasta está muy buena” aunque sea “una pasta con nata y jamón”.

"Muchísmo queso"

Asimismo, el joven queda impactado por la contundencia de los dos platos y celebra que el sanjacobo “parece casero” y “tiene muchísimo queso”.

Por el contrario, las patatas que acompañan el segundo plato “también están buenas, a pesar de ser congeladas”.

Del postre, Noel dice que había para escoger entre macedonia, arroz con leche y natillas con galletas, pero que a él le “molan” estas últimas.

Reacciones

“Por 6,50€ me parece que he comido mejor que en algunos restaurantes. Bastante bien la primera de periodismo, de nota yo creo que le daría un siete y medio. No está mal: comida de comedor, pero rica y barata. Y además la chica ha sido supermaja atendiéndonos”, concluye.

A pesar de las buenas palabras en su vídeo, que en seis días acumula 26.000 ‘me gusta’, los usuarios están cuestionando a través de los comentarios el precio y el servicio de la facultad. “¿En qué momento se ha normalizado que 6,50€ es barato?” o “Es mi facultad y antes costaba 4,50€” son algunas de las reacciones.