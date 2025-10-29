José Elías, empresario, sobre el sector de la hostelería: "Solo sobreviven los mejores"

El empresario José Elías ha publicado un video en su canal de Youtube donde conversa con Rodolfo, un empresario que se dedica a la hostelería. Esta charla forma parte de la sección de su canal ‘Un Café Incapto con José’, donde Elías aconseja a diferentes personas que tienen en mente realizar una inversión.

Inversión en la hostelería

Rodolfo le pide al experto en inversiones consejo para realizar una inversión de unos 4 o 5 millones de euros para abrir un restaurante o ‘beach club’ en el puerto de Barcelona.

“Yo creo que la hostelería es de las cosas más bonitas y más complicadas del mundo”, comienza diciendo Elías, destacando el sacrificio y la dedicación que requiere sacar adelante un negocio en este sector.

Elías recomienda para ese tipo de inversión buscar una empresa especializada en el sector, ya que “un inversor profesional difícilmente va a invertir en un negocio de hostelería”.

Competitividad entre negocios

El multimillonario catalán advierte de que uno de los mayores retos en la hostelería es la competitividad, porque “solo sobreviven los mejores”.

Elías le explica al hostelero que en muchas ocasiones los restaurantes se centran en la apariencia y la decoración, y se olvidan de lo que realmente le interesa al cliente, que es el producto que ofrecen.

¿Es rentable para un inversor apostar por la hostelería?

José Elías, basándose en su experiencia personal, asegura que una inversión hostelera no sería su prioridad porque no le garantiza seguridad. En cambio, con otros proyectos más fiables se asegura un porcentaje más elevado.

“Una inversión inmobiliaria ya me puede dar un 17%”, menciona Elías, refiriéndose a las ganancias que puede llegar a obtener con el rascacielos que está construyendo en Barcelona.