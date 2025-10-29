Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico

Este miércoles 29 de octubre y mañana jueves, 30 de octubre, unos 180.000 trabajadores del sector del metal están llamados a la que será el primer paro de la metalúrgia en Barcelona en décadas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias del paro del metal convocado por los sindicatos.

Sin acuerdo entre patronal y sindicatos Las posturas entre la Unió Patronal Metal·lurgica (UPM) y CCOO y UGT no han logrado acercarse pese a los contactos entre ambas bancadas durante las últimas semanas. A lo largo de este martes las partes han cruzado reproches, acusándose unos a otros de intransigentes.