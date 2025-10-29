La huelga del metal corta carreteras de Barcelona a primera hora y lleva su protesta al centro de la ciudad

La huelga de los trabajadores del metal de la provincia de Barcelona ha dejado ya las primeras afectaciones viarias de la jornada. Durante la hora punta de entrada a la capital, los manifestantes han cortado temporalmente varias de sus vías de acceso, como la Ronda Litoral o la C-32. También ha habido interrupciones a la altura de Manresa o por la zona del Vallès, según ha recopilado el Servei Català de Trànsit. Pasadas las nueve de la mañana la circulación se ha ido restableciendo paulatnamente y muchos manifestantes se han dirigido hacia el centro de la capital catalana para expresar allí su protesta.

Las protestas convocadas por CCOO y UGT buscan forzar a la patronal del metal a negociar un nuevo convenio que mejore las condiciones de unos 180.000 trabajadores citados este miércoles y el jueves a movilizarse. Las mediaciones de la Generalitat para tratar que ambas partes acordaran y se evitara el conflicto fueron infructuosas y la provincia de Barcelona vive su primer paro en décadas.

Manifestación de los trabajadores del metal en la B-20, a la altura de Cornellà / MANU MITRU

Las centrales han convocado concentraciones en las puertas de las principales empresas de la metalurgia, no solo en el Barcelonés, sino también, entre otros, en los 'valleses', un fuerte polo de actividad fabril. Uno de los primeros cortes ha tenido lugar sobre las ocho de la mañana en la carretera C-32 /B-20. Esta la han cortado los manifestantes a la altura de Cornellà ambos sentidos de la marcha, si bien actualmente ya se encuentra despejada.

Otros puntos de conflicto han sido la C-55, a la altura de Manresa, o la BV-4511, entre Sant Fruitós de Bages y Santpedor, donde también ha habido cortes.

Los Mossos intervienen en un piquete de huelga / Manu Mitru

Uno de los puntos donde las centrales han focalizado sus esfuerzos a primera hora de la mañana ha sido la Ronda LItoral, con el fin de complicar los accesos a Mercabarna y amplificar su repercusión. Si bien fuentes de Mercabarna consultadas por este medio afirman que, pese a las manifestaciones, no está teniendo problemas logísticos y la mercancía les llega y la mandan sin problemas.

Desde primera hora de la mañana, con los turnos que comenzaron el martes noche o ya de madrugada, ha habido piquetes informativos por parte de los manifestantes para dar a conocer los motivos del conflicto. A las 12 del mediodía está prevista una manifestación en la Via Laietana para protestar frente a la sede de la Unio Patronal Metal·lurgica (UPM).

La fábrica de Seat, la principal factoría de Catalunya, está pudiendo operar, según explican fuentes de la empresa. Por el momento desde dirección se está realizando una evaluación de afectaciones, principalmente por la incidencia que hayan podido tener los paros en la cadena de suministros, según apuntan desde la compañía.

Por el momento, ni sindicatos ni patronales no han ofrecido datos de seguimiento y están recopilando el volumen de las afectaciones durante la jornada.

El choque está en los complementos

Las empresas del sector han buscado pactar con las centrales la posibilidad de compensar y absorber los pluses en las futuras subidas salariales del convenio, lo que permitiría a las compañías amortiguar parte de los aumentos para aquellos empleados que cobran por encima del mínimo de convenio.

Este es el principal foco de conflicto, sumado a los propios incrementos y la reducción de jornada, donde ambas partes parten de posiciones diferentes, si bien no tan alejadas como en el elemento de la absorción de pluses.