Pensiones
Los jubilados hablan: "En España hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar"
"Los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos y, aunque las pensiones también lo sean, aún resultan más altas que lo que gana la gente joven", han asegurado
Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
Así es la ayuda al alquiler de hasta 900 euros para jóvenes, mayores de 65 y familias vulnerables: fechas clave y requisitos
Pedro Sanjuán
El sistema de pensiones en una de las problemáticas más complicadas que afrontan los gobiernos europeos en los últimos años. La inflación, la baja natalidad, una mayor esperanza de vida y los sueldos bajos son algunos de los aspectos que obligan a revisar el régimen actual, que será insostenible en la próxima década.
Dos hermanos que se han jubilado en Barcelona, Juan José y Antonio López -médico y profesor- han analizado los dos problemas que más preocupan a la sociedad actual: las pensiones y la vivienda.
"Las pensiones son más altas que lo que ganan los jóvenes"
"Los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos y, aunque las pensiones también lo sean, aún resultan más altas que lo que gana la gente joven", han explicado en Rac1.
"En España hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar", han asegurado. "No es justo que un pensionista con más recursos cobre menos, porque si has trabajado y pagado muchos años, la pensión es una consecuencia de lo que has trabajado", han añadido.
"En unos años no habrá dinero para las pensiones"
Los salarios "son bajos y los puestos de trabajo son de baja cualificación". Los jóvenes cobran poco dinero, "trabajan muchas horas y si quieren comprar una vivienda es muy cara". Un problema que no deben sortear los pensionistas, "que tenemos todo eso resuelto."
Los dos jubilados reclaman que "en unos años no habrá dinero para las pensiones si no cambian algunas cosas" y que deben cambiar "la manera de recaudar o que venga gente joven de otros países para que paguen impuestos".
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026