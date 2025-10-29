'Foment Business School', la nueva propuesta de Foment para liderar la transformación en las organizaciones

Foment del Treball ha presentado su nueva iniciativa, la Foment Business School, una propuesta de formación ejecutiva orientada a profesionales con alto potencial que quieren liderar la transformación de sus organizaciones. Tal y como indica la propia patronal, el modelo combina excelencia académica, aprendizaje práctico y conexión directa con la empresa para impulsar un liderazgo con impacto, innovación y sostenibilidad.

El director ejecutivo de Foment, Laureà Folch, ha destacado que «con Foment Business School activamos una red de talento, escuelas de negocio y empresa para convertir el conocimiento en resultados tangibles. Queremos formar líderes que decidan con criterio, incorporen tecnología y transformen sus equipos con resultados medibles».

Por su parte, la directora de Foment Formació, Patricia Montserrat, ha destacado la importancia de dar respuesta a las necesidades reales de las empresas, en un entorno de cambio constante con programas inmersivos capaces de transformar las organizaciones.

Por el momento, la escuela contará con seis programas que responden a necesidades reales de la empresa, con modalidades presenciales y online y acompañamiento personalizado. Una de ellas, el Proyecto Progresa, impulsado con Esade y CEOE, contará con un itinerario de liderzgo femenino con formación transformadora, mentoraje y red. Además, se implementará también un Máster el Inteligencia Artificial Aplicada al Negocio, impulsada junto a Euncet, que buscará la implementación práctica de la IA para crear valor de negocio de forma práctica, estratégica y responsable.

"La Foment Business School integra a profesionales con experiencia ejecutiva, expertos de referencia y colaboraciones con empresas de sectores estratégicos para asegurar una formación conectada al mercado y con resultados tangibles. Además, te acompaña para llevar a tu empresa al siguiente nivel, ayudándote a diseñar el programa que mejor se adapte a tus necesidades", destaca Foment en un comunicado.

Cuatro pilares

La iniciativa de la escuela se basa en cuatro pilares fundamentales: la excelencia disruptiva, con programas de alta calidad, con enfoque innovador y alineados con tendencias globales; el aprendizaje único e inmersivo, incorporando casos reales, simulaciones, proyectos de impacto y mentoría personalizada; transformación del liderazgo, a través del desarrollo integral del líder, pensamiento crítico y toma de decisiones efectiva; y una red de influencia e impacto, con una comunidad exclusiva de profesionales directivos y organizaciones que marcan tendencia.