Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PATRONAL

'Foment Business School', la nueva propuesta de Foment para liderar la transformación en las organizaciones

La iniciativa arranca con seis programas iniciales -con colaboraciones estratégicas- para formar equipos directivos capaces de transformar organizaciones con impacto

“Es una victoria para el empleo y la competencia”: sindicatos y patronales catalanas celebran el desenlace de la opa del BBVA

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en un coloquio.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en un coloquio. / LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Jaime Mejías

Jaime Mejías

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Foment del Treball ha presentado su nueva iniciativa, la Foment Business School, una propuesta de formación ejecutiva orientada a profesionales con alto potencial que quieren liderar la transformación de sus organizaciones. Tal y como indica la propia patronal, el modelo combina excelencia académica, aprendizaje práctico y conexión directa con la empresa para impulsar un liderazgo con impacto, innovación y sostenibilidad.

El director ejecutivo de Foment, Laureà Folch, ha destacado que «con Foment Business School activamos una red de talento, escuelas de negocio y empresa para convertir el conocimiento en resultados tangibles. Queremos formar líderes que decidan con criterio, incorporen tecnología y transformen sus equipos con resultados medibles».

Por su parte, la directora de Foment Formació, Patricia Montserrat, ha destacado la importancia de dar respuesta a las necesidades reales de las empresas, en un entorno de cambio constante con programas inmersivos capaces de transformar las organizaciones.

Por el momento, la escuela contará con seis programas que responden a necesidades reales de la empresa, con modalidades presenciales y online y acompañamiento personalizado. Una de ellas, el Proyecto Progresa, impulsado con Esade y CEOE, contará con un itinerario de liderzgo femenino con formación transformadora, mentoraje y red. Además, se implementará también un Máster el Inteligencia Artificial Aplicada al Negocio, impulsada junto a Euncet, que buscará la implementación práctica de la IA para crear valor de negocio de forma práctica, estratégica y responsable.

"La Foment Business School integra a profesionales con experiencia ejecutiva, expertos de referencia y colaboraciones con empresas de sectores estratégicos para asegurar una formación conectada al mercado y con resultados tangibles. Además, te acompaña para llevar a tu empresa al siguiente nivel, ayudándote a diseñar el programa que mejor se adapte a tus necesidades", destaca Foment en un comunicado.

Noticias relacionadas y más

Cuatro pilares

La iniciativa de la escuela se basa en cuatro pilares fundamentales: la excelencia disruptiva, con programas de alta calidad, con enfoque innovador y alineados con tendencias globales; el aprendizaje único e inmersivo, incorporando casos reales, simulaciones, proyectos de impacto y mentoría personalizada; transformación del liderazgo, a través del desarrollo integral del líder, pensamiento crítico y toma de decisiones efectiva; y una red de influencia e impacto, con una comunidad exclusiva de profesionales directivos y organizaciones que marcan tendencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  2. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  3. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  4. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  5. El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
  6. Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
  7. La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
  8. Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

Los 'cazahuracanes': así son los aviones que han entrado en el ojo del huracán Melissa | Vídeo

Los 'cazahuracanes': así son los aviones que han entrado en el ojo del huracán Melissa | Vídeo

Las frases más explosivas de Juan Carlos: la "insensibilidad" de su hijo, el desprecio a Letizia y el "error" de su "debilidad" por Corinna

Las frases más explosivas de Juan Carlos: la "insensibilidad" de su hijo, el desprecio a Letizia y el "error" de su "debilidad" por Corinna

Elisa Mouliaá alimenta las teorías de conspiración de la dana de Valencia: "La OTAN abrió las presas, estamos viviendo un ataque meteorológico militar"

Elisa Mouliaá alimenta las teorías de conspiración de la dana de Valencia: "La OTAN abrió las presas, estamos viviendo un ataque meteorológico militar"

La trabajadora que entregó sobres en efectivo desde Ferraz confirma al juez que Koldo centralizaba los pagos de toda la Secretaria de Organización

La trabajadora que entregó sobres en efectivo desde Ferraz confirma al juez que Koldo centralizaba los pagos de toda la Secretaria de Organización

Salvador Illa presenta el plan de inversión en La Mina para desencallar los cambios pendientes

Salvador Illa presenta el plan de inversión en La Mina para desencallar los cambios pendientes

El CZFB presenta ante 30 cónsules su apuesta internacional por liderar la industria 4.0

El CZFB presenta ante 30 cónsules su apuesta internacional por liderar la industria 4.0

El acto de conciliación entre Marlaska y el juez Peinado se suspende por una incidencia

El acto de conciliación entre Marlaska y el juez Peinado se suspende por una incidencia

Los mercados anticipan una bajada de tipos de la Reserva Federal

Los mercados anticipan una bajada de tipos de la Reserva Federal