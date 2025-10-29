Este es el principal fallo que se comete al pedir una excedencia: "Perderás toda tu indemnización por tu antigüedad"

El entorno laboral español, regulado principalmente por el Estatuto de los Trabajadores, contempla diversas figuras para la suspensión temporal del contrato, siendo la excedencia voluntaria una de las más comunes. Sin embargo, un reciente vídeo viral en TikTok del usuario @tuabogadoparticular ha puesto el foco en un error crucial y extendido que puede tener consecuencias económicas muy graves para el trabajador: la pérdida de la antigüedad acumulada.

"Perderás toda tu indemnización por tu antigüedad en la empresa" y "te cargas toda tu antigüedad en un detalle por hacerlo mal y con prisas", son las declaraciones que han resonado en redes sociales, alertando sobre la necesidad de extremar la cautela al solicitar esta figura.

El riesgo real de la excedencia voluntaria 'simple'

La clave del problema reside en el tipo de excedencia. El artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores establece distintas modalidades con derechos muy diferentes:

Excedencia por cuidado de hijo/familiar: en este caso, el trabajador sí tiene derecho a que se le compute el periodo de excedencia a efectos de antigüedad (y a la reserva de su puesto durante cierto tiempo).

en este caso, el trabajador a que se le compute el periodo de excedencia a efectos de antigüedad (y a la reserva de su puesto durante cierto tiempo). Excedencia voluntaria por interés particular o 'simple': aquí es donde radica el gran fallo. Este tipo de excedencia, que requiere un año de antigüedad y puede durar entre 4 meses y 5 años, NO obliga a la empresa a computar el tiempo que dure a efectos de antigüedad.

Foto de archivo de un padre disfrutando del permiso de paternidad con su hijo. / ARCHIVO

La antigüedad es un 'tesoro' en la indemnización

La antigüedad no es solo un reconocimiento, sino la base del cálculo para cualquier posible indemnización por despido improcedente futura. El tiempo que el trabajador pase en la excedencia voluntaria 'simple' no se tiene en cuenta para el cálculo de su indemnización.

Pero el riesgo es aún mayor: aunque el trabajador tenga un derecho preferente a reingreso (no a la reserva de su puesto exacto), la jurisprudencia ha establecido que, si la relación laboral se rompe a posteriori, el cómputo de la antigüedad se paraliza durante la excedencia. En casos extremos, y dependiendo de los detalles de la solicitud y del convenio, un fallo en el procedimiento podría incluso suponer una interrupción total.

Cómo minimizar el riesgo y no perder derechos

Para evitar que años de servicio se esfumen, el economista y periodista recomienda:

Revisar siempre el Convenio Colectivo de aplicación. Algunos convenios pueden mejorar las condiciones del Estatuto de los Trabajadores, ofreciendo mejores garantías. Formalizar la solicitud por escrito y de forma clara, indicando la duración mínima de 4 meses y máxima de 5 años. Nunca aceptar acuerdos verbales o informales que contradigan el Estatuto, especialmente si la empresa insinúa que "perderá todos sus derechos". En caso de duda, consultar a un abogado laboralista o a los representantes sindicales antes de firmar cualquier documento, especialmente si se llevan muchos años en la compañía y se tiene una antigüedad considerable.

El error de solicitar la excedencia voluntaria 'simple' sin ser consciente de la paralización en el cómputo de la antigüedad es un fallo administrativo con un alto coste económico potencial para el trabajador, tal como acertadamente señala el usuario de TikTok. Un despido futuro que debería contar con 20 años de antigüedad podría reducirse drásticamente, disminuyendo la indemnización en miles de euros.