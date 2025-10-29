El Corte Inglés despide a su CEO un año después de acceder al cargo

El consejo de administración de El Corte Inglés ha aprobado este miércoles, con efecto inmediato, la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía. El principal cambio a nivel directivo ha sido la marcha de su consejero delegado, Gastón Bottazzini, que accedió al cargo hace menos de un año.

Tal y como destaca 'EFE', en su breve mandato, Bottazzini se ha encargado, entre otras cosas, de pilotar el plan estratégico 2025-2030 (en vigor desde el 1 de marzo), enfocado en la reducción de la deuda del grupo y que incluye el reparto de un dividendo "histórico" de 225 millones de euros, después de la mejora de sus cuentas en 2024.

Tal y como ha desvelado la compañía, la salida de Bottazzini se ha producido "tras un periodo de reflexión por ambas partes". En un comunicado recogido por 'Europa Press', la compañía reconoce que la marcha del directivo se ha gestado "de mutuo acuerdo". La presidenta del grupo, Marta Álvarez Guil, así como el consejo de administración de la compañía, han agradecido la "profesionalidad, así como la labor y dedicación a El Corte Inglés" de Bottazzini.

Nuevos nombres en la dirección

En consecuencia, el grupo de distribución ha anunciado el nombramiento de Santiago Bau, el hasta ahora director general corporativo, como director general de El Corte Inglés. De este modo, Bau tendrá responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, además del área corporativa y financiera. Según destaca la compañía, Santiago Bau se incorporó a El Corte Inglés como director general corporativo en marzo de 2022, tras una larga carrera en el banco de inversión Goldman Sachs. Es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por ICADE, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y cuenta con un MBA por la Universidad de Harvard.

Por su parte, Rafael Díaz Yeregui, actual vicesecretario del consejo, asumirá el puesto de secretario general de la compañía, con rango de director general, quien asumirá las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos. Díaz se incorporó a El Corte Inglés como Director Jurídico Corporativo en 2021 y un año después fue nombrado vicesecretario general de la empresa. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y a lo largo de su trayectoria ha desempeñado distintas responsabilidades como asesor jurídico de banca de inversión en Barclays y posteriormente como socio en Pérez-Llorca.

Ambos reportarán a la Comisión de Seguimiento del consejo de administración, presidida por Marta Álvarez, e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales. Además, el consejo ha nombrado a Álvaro Parrón como director del área de Real Estate en sustitución de Javier Catena.