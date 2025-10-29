Catalunya pone en marcha un plan para atraer 6.000 millones de inversión extranjera y crear 45.000 empleos

El Govern de la Generalitat tiene ahora mismo sobre la mesa unos 400 proyectos de inversión extranjera liderados por empresas interesadas en asentarse en Catalunya. Y de ellos, "en torno a 70 cuentan ya con una ubicación decidida", según ha confirmado este miércoles el secretario de Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, que es también consejero delegado de la agencia de promoción internacional Acció. El dato lo ha facilitado Baró durante la presentación de la Estrategia de Captación de Inversión Extranjera en Catalunya 2026-2030, un ambicioso plan con el que se espera recibir un impacto en estos años de unos 6.000 millones de euros y crear alrededor de 45.000 nuevos empleos. Si se alcanza el objetivo marcado, en 2030 Catalunya habría aumentado en un 27% el número de compañías internacionales con presencia en su territorio y en más del 60% la inversión realizada y los puestos de trabajo creados respecto a los resultados del último quinquenio, ha destacado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper.

El nuevo plan, a cuya presentación han asistido representantes del tejido empresarial catalán, junto con alcaldes, nace con el objetivo de que en los próximos cinco años se materialicen al menos 600 proyectos de inversión, de manera que Catalunya se consolide como sede de 10.000 filiales de compañías extranjeras. El propósito es que al menos la mitad de la inversión captada sea de tipo industrial, que el 75% de los proyectos sean neutros desde el punto de vista climático y que el 50% de la inversión y el empleo se materialicen fuera del área metropolitana de Barcelona. "Por eso necesitamos contar con la complicidad de las administraciones locales, para que agilicen la concesión de permisos y movilicen terrenos", ha insistido Sàmper. "Además, nos hemos marcado como reto alcanzar las 3.000 'start-ups' para 2030", ha agregado el consejero delegado de Acció.

Los proyectos con los que trabaja ahora la Generalitat "son de tipología muy variada", ha dicho Baró, que ha señalado que Catalunya dispone de 3.000 hectáreas de suelo industrial, repartidos por todo el territorio para ponerlos al servicio de los posibles interesados. "Pero necesitamos más espacios", ha agregado Jordi Ortiz, director de la unidad de Inversión Extranjera de Acció, que ha animado a los ayuntamientos, "más allá del área metropolitana, para que comuniquen qué terrenos podrían facilitar y así diseñar un mapa de suelo y de edificios". "También estamos en contacto con las compañías eléctricas, porque son inversiones muy demandantes de energía", ha concluido Ortiz.

'Top ten' de países a los que dirigirse

Estados Unidos y China lideran la lista de países a los que Catalunya va a dirigirse para tratar de atraer a posibles inversores. Les siguen los europeos Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos y los asiáticos Japón, India y Corea del Sur. "Este 'top ten' es el que marca las prioridades, pero evidentemente estamos abiertos a cualquier otra procedencia", ha subrayado Baró. Entre los sectores que más interesan a Catalunya destacan el industrial, con la automoción y la movilidad sostenible, la alimentación, los semiconductores y la química como ámbitos más relevantes. "Pero también estamos tratando de atraer inversiones de la industria digital, del sector de la salud y el cuidado personal y de la sostenibilidad", ha agregado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto de presentación de la nueva estrategia del Govern para captar la inversión extranjera en Catalunya. / Andreu Dalmau / EFE

"Ahora lo que necesitamos es, entre otras cosas, contar con una garantía energética y colocarnos en el circuito del talento, conseguir que los profesionales que salen de su país para trabajar unos años y mejorar con ello escojan Catalunya", ha proclamado el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha hecho hincapié también en la necesidad de avanzar en las infraestructuras, en el trabajo conjunto entre administraciones y el sector privado y en la necesidad "de no dejar a nadie atrás, de que esta prosperidad sea compartida".

El conseller Sàmper, que ha recordado que Catalunya ya fue pionera con la creación hace 40 años de Acció, como la primera agencia de captación de inversión extranjera en España y una de las primeras en Europa, ha detallado que en estas cuatro décadas se han concretado más de 1.600 proyectos de inversión extranjera, con una inversión total superior a los 13.300 millones de euros y la creación y mantenimiento de más de 95.000 puestos de trabajo. Solo el pasado 2024, la entidad alcanzó un récord histórico, al superar por primera vez los 1.000 millones de euros en inversión, un 19% más que el año anterior y la cifra más alta desde 1985.

Las empresas interesadas contarán, según han detallado técnicos de Acció, con un acompañamiento durante todo el ciclo de gestión de un proyecto (desde la promoción hasta la retención de inversiones) y apoyo para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan las inversiones (relacionados con el suelo industrial y los suministros, la agilización administrativa, el talento y los incentivos económicos).