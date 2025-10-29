La APCE premia las buenas prácticas en el sector de la vivienda y el urbanismo

La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) ha reconocido en la cuarta edición de los Premis APCE las aportaciones de las empresas SATE-VEG, AQ Acentor, Culmia y Llar Unió Catalonia. El acto de entrega se celebró la pasada semana en el CaixaForum de Barcelona, consolidándose así como el encuentro anual de la profesión, en el que se pone en valor la tarea y las buenas prácticas de empresas, profesionales e instituciones relacionadas con el sector de la vivienda y el urbanismo en Catalunya.

La celebración reunió a más de 300 personas, entre representantes institucionales, personalidades y profesionales del sector de la promoción-construcción, así como también de la sociedad civil y empresarial de Catalunya. Estuvo presidida por Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, quien aseguró que el Govern tomará las medidas que convenga para “garantizar el acceso a la vivienda” y que están abiertos a estudiar cualquier iniciativa que permitar avanzar, para lo cual pidió la colaboración de constructores y promotores. “Son particularmente necesarios. Contamos con ustedes”, aseguró.

Innovación y tecnología

El valor de la profesión quedó reflejado en las cuatro empresas premiadas, correspondientes a las categorías de Innovación y tecnología, Sostenibilidad, Regeneración urbana y rehabilitación y Compromiso social. El ganador en el primer ámbito fue el sistema de aislamiento exterior SATE-VEG, desarrollado por la Universitat Politècnica de Catalunya junto con Sempergreen Ibérica y Estudi BIGA. Este sistema es una solución integral para la rehabilitación energética de fachadas obsoletas que combina capas de material aislante con un acabado vegetal, permitiendo que el agua y los nutrientes circulen por su interior y sirvan de sustrato para plantas estacionales.

El premio fue entregado por Maria Alsina, directora territorial en Barcelona de CaixaBank, y por Xavier Vilajoana, y lo recogieron Cristina Pardal March, arquitecta y profesora agregada del Departamento de Tecnología en la Arquitectura de la UPC; Enrique Corbat Diaz, arquitecto y profesor asociado del mismo departamento; y Toni Amich Llacuna, director de ventas y marketing en Sempergreen España.

Sostenibilidad

El edificio Londres de AQ Acentor, construido en la Marina del Prat Vermell en la Zona Franca de Barcelona, obtuvo el premio en la categoría de Sostenibilidad. El edificio destaca por su diseño disruptivo y su enfoque holístico, donde cada detalle ha sido pensado para reducir el impacto ambiental y mejorar el bienestar de sus habitantes, con medidas como un aislamiento térmico avanzado, placas fotovoltaicas en la cubierta o su preparación para conectarse a la futura red de agua regenerada de la Zona Franca, entre otros aspectos. El proyecto dedica un 30% de las unidades a vivienda protegida, reafirmando su vocación social.

Premi APCE 2025 a la Sostenibilitat: Emma Martell, José Antonio Alfonso y Margarita Massagué (AQ Acentor) reciben el premio de manos de Xavier Vilajoana (APCE) y Joan Ramon Riera (Ajuntament de Barcelona). / APCE

El galardón fue entregado por Xavier Vilajoana y Joan Ramon Riera, comisionado de Vivienda del Ajuntament de Barcelona, y lo recogieron Emma Martell, directora de gabinete de AQ Acentor; José Antonio Alfonso, director territorial de Catalunya de AQ Acentor; y Margarita Massagué, gerente.

Transformación urbana

El proyecto 'Sector Carrers Quetzal, Riera Blanca i Av. del Carrilet, de Culmia', recibió el premio a la Regeneración urbana y rehabilitación. Se trata de un proyecto de transformación urbanística de 22.008 m2 edificables planificado hace más de 30 años. Se han construido 85 viviendas, de las cuales 30 son de protección oficial, y se ha destinado el equipamiento privado del desarrollo a una residencia geriátrica.

4. Premi APCE 2025 a la Regeneració Urbana i Rehabilitació: Mónica Romero y Ramon Casanovas (Culmia) reciben el premio de manos de Xavier Vilajoana (APCE) y Jaume Masana (CaixaBank). / APCE

Xavier Vilajoana y Jaume Masana, director de Negocio de CaixaBank, entregaron el premio a Mónica Romero, gerente de promociones de Culmia, y Ramon Casanovas, director de urbanismo de la misma empresa.

Compromiso social

Finalmente, en la categoría Compromiso social, el premio reconoció a Llar Unió Catalonia, una cooperativa sin ánimo de lucro con más de 4.000 viviendas de protección oficial entregadas en los últimos 30 años, tanto en régimen de alquiler como de propiedad. Son promotores sociales homologados y trabajan en diferentes sectores, con 500 viviendas en construcción y otras 500 en fase de proyecto. Un galardón que fue entregado por Illa y Vilajoana, y fue recogido Manel Fraixedas y Dolors Paredes, miembros del Consejo Rector de Llar Unió Catalonia.

Premi APCE 2025 al Compromís Social: Manel Fraixedas y Dolors Paredes (Llar Unió Catalonia) reciben el premio de manos del M. Hble. Sr. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Xavier Vilajoana (APCE). / APCE

El acto había comenzado con la conferencia de Javier García Arenas, economista sénior de CaixaBank Research, que analizó el contexto macroeconómico actual y los efectos sobre la coyuntura del sector inmobiliario, así como las previsiones de la entidad financiera –'partner' principal del evento– respecto a la evolución del sector inmobiliario para este cierre de 2025. El experto aseguró que la compraventa de vivienda está mostrando un “gran dinamismo”, si bien el aumento del precio de la vivienda se está extendiendo a la periferia de las ciudades y existe una escasez de vivienda asequible, sobre todo de alquiler.

Ante ello, Xavier Vilajoana, presidente de la APCE, remarcó que las necesidades del sector son las mismas que las de toda la ciudadanía: crear hogares. “Somos conscientes de que no es sencillo, de que se requieren esfuerzos de todos”, apuntó, a la vez que celebró que las administraciones se hayan puesto manos a la obra con el problema de la vivienda. Sobre el encuentro en sí, Vilajoana quiso destacar el mérito y el valor de un sector “extremadamente transversal”, que requiere de conocimientos técnicos, financieros, administrativos y legales.

De esta forma, la edición del 2025 de los PREMIS APCE quiso subrayar el esfuerzo del sector promotor y constructor en el desarrollo del sector, la evolución de las ciudades y el bienestar de las personas.