Swiss Life compra los colegios Educare por 220 millones a los dueños de HM Hospitales

La aseguradora suiza Swiss Life ha cerrado la compra este martes por 220 millones de euros de la red de colegios concertados Educare, uno de los principales grupos educativos de la Comunidad de Madrid, según informa en un comunicado. En concreto, Swiss Life controlará un 75% del capital social, mientras que se mantendrá en el accionariado el fundador y presidente ejecutivo Carlos Madruga con el 25% de las acciones. La familia Abarca Cidón, dueños de HM Hospitales, han decidido vender el 50% de la participación que controlaban hasta ahora.

Swiss Life Asset Managers aportará capital adicional para respaldar los planes de crecimiento del grupo en el sector educativo. De esta forma, esta transacción, llevada a cabo por el fondo de infraestructuras GIO IV, supone la segunda inversión del fondo y la octava de Swiss Life Asset Managers en España, reafirmando su compromiso sostenido con el mercado español.

Esta adquisición permitirá fortalecer el legado del grupo a través de inversiones mejoradas en infraestructuras y programas escolares, asegurando una experiencia educativa excepcional, sin renunciar a los valores y visión originales de la compañía.

Ocho colegios en Madrid

El Grupo Educare, fundado en 1977 y con sede en Madrid, es uno de los operadores más destacados del sector educativo concertado en España, ya que ha pasado de ser un único centro escolar, a gestionar más de ocho colegios en la Comunidad de Madrid: Valdefuentes, Torrevilano, Peñalvento, Peñalar, Parque, Montesclaros, Antamira y Antanes School.

"Invertir en Educare representa una oportunidad única para contribuir al futuro de la educación en España. El compromiso de Educare con la excelencia educativa encaja a la perfección con nuestra estrategia de inversión a largo plazo, y estamos entusiasmados por acompañar su crecimiento mientras preservamos su distinguido legado", sostiene Gabriele Damiani, el director de inversiones en infraestructuras internacionales de Swiss Life Asset Managers.

Por su parte, el consejero delegado del Grupo Educare, Carlos Madruga, ha reconocido que la inversión de Swiss Life Asset Managers en el grupo es "paso decisivo en la consolidación y expansión" de su proyecto educativo. "Esta alianza nos permitirá seguir creciendo con solidez, reforzando la calidad de nuestras instalaciones y programas, y manteniendo intactos los valores que nos definen", ha señalado.

Por otro lado, en esta operación BNP Paribas ha actuado como asesor financiero exclusivo en la venta y DLA como asesor legal, mientras que Rothschild & Co y Uría Menéndez como asesor financiero y legal, respectivamente para Swiss Life Asset Managers.