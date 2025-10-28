S&P Global evalúa por primera vez a una empresa cripto y le da una nota "B-" por su riesgo financiero

La agencia de calificación S&P Global Ratings ha asignado recientemente una nota de crédito de "B-" al emisor Strategy Inc, marcando un hito simbólico en la evolución de la relación entre mercados tradicionales y criptoactivos.

Aunque pueda parecer un acto aislado, este paso representa una escalada en la integración entre finanzas descentralizadas (DeFi) y el análisis de riesgo convencional, que hasta ahora se limitaba principalmente a acciones, bonos y entidades del mundo bancario tradicional.

¿Por qué es importante esta calificación?

Puente entre mundos. S&P ya ha comenzado a explorar emisiones tokenizadas y estructuras dentro del universo cripto —como stablecoins— a través de sus "Stablecoin Stability Assessments" (SSAs), pero esta nota implica una apuesta más firme: considerar a un actor digital como sujeto de crédito. Riesgo elevado, pero con señales positivas. La calificación "B-" sitúa a Strategy Inc en un rango "especulativo", lo que sugiere que puede cumplir sus obligaciones en condiciones normales, pero que es vulnerable ante eventos adversos. Se convierte así en un referente para otros proyectos similares que aspiren a legitimarse frente a inversionistas institucionales. Transparencia bajo la lupa. S&P advierte en su evaluación sobre factores críticos como gobernanza centralizada, concentración de depositantes, reservas o liquidez insuficiente y la ambigüedad regulatoria que rodea muchas plataformas cripto. De hecho, en otra operación similar, S&P calificó Sky Protocol con "B-" por riesgos similares. Señal para reguladores. En un contexto donde el G20 y el Consejo de Estabilidad Financiera advierten sobre "lagunas significativas" en reglas globales para criptoactivos, esta acción refuerza la urgencia de marcos más coordinados y exigentes.

Reacción del ecosistema y riesgos circundantes

Los analistas del sector han reaccionado con prudencia. Algunos celebran que una agencia de renombre comience a valorar riesgos cripto con criterios tradicionales. Otros temen que el foco en métodos convencionales no capture la complejidad de protocolos nativos (riesgos de contratos inteligentes, oráculos, interoperabilidad).

Además, el proyecto Strategy Inc queda bajo un escrutinio más intenso: cualquier debilidad en sus reservas o gobernanza podría traducirse rápidamente en un deterioro de su nota y confianza. En el mejor escenario, puede servir como caso de estudio para otros emisores que busquen legitimarse frente al capital institucional.

Contexto regulatorio global

En Europa, el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), vigente desde finales de 2024, ya establece estándares para stablecoins, emisores y transparencia. Estados Unidos, por su parte, ha aprobado el GENIUS Act en julio de 2025, una normativa pionera que permite a entidades reguladas emitir stablecoins respaldadas en garantías de alta calidad como los bonos del Tesoro.

La combinación de avances reguladores y reconocimiento de riesgos por parte de calificadoras como S&P podría consolidar un ecosistema donde criptoactivos sean components legítimos del mundo financiero tradicional.

¿Qué debe vigilar el inversor general?

Tres aspectos muy importantes a tener en cuenta:

La transparencia en la arquitectura interna del proyecto: reservas, auditorías, mecanismos de ajuste en crisis.

del proyecto: reservas, auditorías, mecanismos de ajuste en crisis. La descentralización de decisiones : cuántos incentivos hay para evitar concentración de poder.

: cuántos incentivos hay para evitar concentración de poder. La reacción reguladora: si los gobiernos interpretan esto como un desafío o una oportunidad para exigir mayor supervisión.

Este paso de S&P Global no solo representa una nota aislada, sino una advertencia y una invitación: los criptoactivos no pueden seguir existiendo como el 'lejano oeste' financiero. Quien aspire a capitales institucionales y reconocimiento global necesitará jugar bajo reglas reconocibles.