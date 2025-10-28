Qué ocurre si estando de vacaciones fallece un familiar muy cercano: "Tienes el derecho a pedir a la empresa que te devuelva como vacaciones esos días"

La noticia de un fallecimiento es algo que nunca se espera, y generalmente puede suponer un inconveniente para el desarrollo de la actividad laboral habitual. El empleado, por simple desconocimiento de las regulaciones en materia de trabajo, podría pensar que ausentarse de su puesto de trabajo para acudir al funeral de un familiar tendrá consecuencias negativas.

Sin embargo, la realidad es todo lo contrario, ya que como nos aclara José, abogado murciano, el trabajador tiene derecho a dos días de permiso retribuido si no hay desplazamiento, e incluso a cuatro días si hay desplazamiento. Además, señala que esos días no formarían parte del período de vacaciones, por lo que el empleado tendría el derecho a reclamar dichos días en caso de una resolución injusta.

Todas estas regulaciones en cuanto a los permisos laborales por defunción se encontrarían recopiladas en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que "dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará en dos días."

Qué establece la ley sobre los permisos de trabajo

No solo el Estatuto de los Trabajadores establece los parámetros específicos para los permisos de defunción, sino que en el mismo artículo 37.3 aclara bajo qué circunstancias se pueden pedir el resto de permisos de trabajo, y la duración que poseen:

Quince días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho

o Cinco días por accidente o enfermedad graves , hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes cercanos

, sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes cercanos Un día por traslado del domicilio habitual

Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal , comprendido el ejercicio del sufragio activo

, comprendido el ejercicio del sufragio activo Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente

en los términos establecidos legal o convencionalmente Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto , así como gestiones relacionadas con un proceso de adopción

, así como gestiones relacionadas con un proceso de Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo

por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo Por el tiempo indispensable para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos siempre tengan lugar dentro de la jornada de trabajo.

El factor común de todos estos permisos es que, pese a la ausencia temporal del trabajador, este puede mantener su derecho a remuneración. El conocimiento de estos permisos que el trabajador puede solicitar se convertiría en un derecho imprescindible. De esta forma, cualquier empleado puede atenerse a los mencionados 'permisos de trabajo' como una alternativa frente a imprevistos de última hora que puedan afectar a su actividad laboral.